Investiti da un furgone, bimbi di uno e tre anni finiscono in ospedale: erano in bici con papà I bimbi si trovavano con il padre in bicicletta quando il mezzo è stato urtato da un furgone: tutti e tre sono finiti in ospedale.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Due bambini di uno e tre anni sono finiti in ospedale dopo che sono rimasti coinvolti in un incidente: il sinistro si è verificato a Castel Mella, comune in provincia di Brescia, nel pomeriggio di oggi, martedì 10 maggio. I piccoli erano in bici con il loro papà, un uomo di 36 anni, quando sono stati travolti da un furgone. I fratellini, secondo le prime informazioni, non sarebbero in pericolo di vita.

La dinamica dell'incidente

Il 36enne si trovava in via Roncadelle, vicino al supermercato Lidl. Intorno alle 16.30 è avvenuto l'incidente: la bici stava attraversando la strada quando un furgone si sarebbe fermato per farla passare. In quel momento un autobus avrebbe tamponato il mezzo che, a sua volta, avrebbe urtato la bicicletta. I bimbi si trovavano nel rimorchio che però si sarebbe rovesciato.

I bimbi hanno riportato lievi ferite

I due hanno riportato delle lievi ferite: l'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), dopo aver ricevuto l'allarme, ha inviato sul posto gli operatori sanitari del 118. Dopo aver fornito le prime cure, i paramedici hanno valuto il trasferimento in codice verde al pronto soccorso pediatrico degli Spedali Civili di Brescia per tutti gli accertamenti del caso.

Anche il padre dei piccoli è rimasto ferito

Il padre dei due piccoli, avrebbe riportato delle ferite più gravi, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo. Altre due persone poi sarebbero rimaste coinvolte, ma anche per loro nulla di pericoloso. Oltre ai medici, sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale che hanno svolto tutti i rilievi del caso per accertare le responsabilità.