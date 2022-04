Bimbo di 4 anni lascia la mano del papà mentre attraversa la strada e viene investito: è grave Un bambino di 4 anni è rimasto gravemente ferito a Bellano, sul lago di Como. Stava attraversando la strada col papà quando ha lasciato la mano del genitore ed è stato investito da una moto.

A cura di Francesco Loiacono

(Immagine di repertorio)

La raccomandazione di ogni genitore al proprio figlio quando si attraversa la strada è sempre la stessa: non mi lasciare mai la mano. Ma purtroppo bimbo di soli 4 anni ha contravvenuto a questa regola, e ne ha subito le gravi conseguenze. Il piccolo è stato infatti investito da una moto proprio mentre attraversava una strada a Bellano, località del Lecchese sul lago di Como. L'incidente è successo nel pomeriggio di ieri, sabato 16 aprile, in via XX Settembre.

Stando a quanto ricostruito al momento, il bambino stava attraversando assieme al padre quando, per tornare dalla madre che era rimasta sul ciglio della strada, ha lasciato la mano del genitore e ha fatto per tornare indietro. In quel momento il semaforo era diventato verde: una moto è partita e il conducente, anche se procedeva a bassa velocità, non è riuscito a evitare l'impatto. La moto ha così investito il bambino, rimasto incastrato sotto le ruote.

Sul luogo dell'incidente l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato due ambulanze e un elicottero in codice rosso. Le condizioni del bimbo sono apparse subito gravi: nell'incidente e nella successiva caduta il bambino ha riportato traumi al cranio, all'addome e a una gamba. I soccorritori del 118 lo hanno stabilizzato sul posto e lo hanno caricato sull'elisoccorso, decollato poi alla volta dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Fortunatamente, una volta arrivato in ospedale, i medici hanno visitato il bambino e gli hanno dato una prognosi di 40 giorni: sono dunque esclusi traumi che possano mettere a repentaglio la sua vita. Spetterà adesso ai carabinieri del comando di Lecco accertare eventuali responsabilità nella vicenda.