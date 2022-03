Grave un ciclista investito nella notte a Milano: è caccia al pirata della strada Un ciclista di 32 anni è stato investito la notte tra sabato e domenica a Milano da un’auto che è poi fuggita via. Ora la polizia stradale è a caccia del pirata della strada.

A cura di Giorgia Venturini

Ha prima investito un ciclista e poi è scappato via. É successo la notte tra sabato e domenica a Milano verso le 3 di notte: le sue condizioni di salute sono molto gravi. Ancora non è noto se è fuori pericolo.

La dinamica dell'incidente

Stando alle primissime informazioni la vittima si trovava sulla pista ciclabile del cavalcavia delle Milizie, nella periferia Sud-Ovest della città. Durante la notte però un'auto lo ha travolto per poi fuggire via a folle velocità. A chiamare i soccorritori è stato un altro automobilista che ha visto l'uomo a terra, si tratta di un 32enne, e ha subito allertato il 118: sul posto i medici e paramedici lo hanno soccorso e trasportato immediatamente in codice rosso al Policlinico. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale: tramite l'aiuto delle telecamere di video sorveglianza sono al lavoro per cercare di risalire all'esatta dinamica dei fatti e individuare il pirata della strada.

A poche ore di distanza un altro incidente in Brianza

All'alba di oggi un'auto con a bordo cinque giovani è piombata contro un contatore del gas posizionato all'esterno di una villetta posta al confine tra i due comuni. Dopo l'urto il contatore ha preso fuoco, scatenando un piccolo incendio che ha spaventato i residenti e ha reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Le cinque persone a bordo, tre ragazze tra i 19 e i 22 anni e due ragazzi entrambi 22enni, fortunatamente non hanno riportato traumi. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio mentre i medici hanno soccorso i ragazzi. Resta da capire cosa sia stata la causa dell'incidente.