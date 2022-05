Auto esce di strada lungo la Vigevanese, due persone ferite Un’auto è uscita di strada questa mattina mentre viaggiava lungo la Vigevanese, nel tratto compreso tra Abbiategrasso e Vigevano. Due le persone ferite.

Immagine di repertorio

Un'auto è uscita di strada questa mattina mentre viaggiava lungo la strada statale 494, nota come Vigevanese, nel tratto compreso tra Abbiategrasso e Vigevano. All'altezza del comune di Ozzero, la quattro ruote – per cause ancora da accertare – è finita fuori dalla carreggiata provocando il ferimento di due persone, trasportate in ospedale in codice giallo. Non sarebbero in pericolo di vita.

Secondo quanto comunicato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, tutto è successo pochi minuti dopo le 5. Una chiamata inoltrata al centralino del numero unico di emergenze avvisava del sinistro stradale. L'Areu ha quindi tempestivamente inviato sul posto due ambulanze e un'automedica in codice rosso. Gli equipaggi di primo soccorso, arrivati lungo la Vigevanese insieme ai carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso, hanno trovato due persone, un uomo di 28 e una donna di 37 anni, immediatamente presi in cura. Fortunatamente, dopo un primo check delle condizioni cliniche, i due non sono stati giudicati in pericolo di vita.

Carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica dello schianto

Nonostante ciò, la coppia di feriti è stata trasportata in codice giallo in ospedale: l'uomo è stato accompagnato al pronto soccorso del San Carlo di Milano mentre la donna è stata portata a Rozzano. Nel frattempo i carabinieri di Abbiategrasso hanno messo in sicurezza la zona gestendo la viabilità e il traffico, effettuando tutti i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto. Al momento non risultano coinvolti altri veicoli.