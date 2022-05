Scontro frontale tra due auto: una delle due prende fuoco, gravissimo un ragazzo di 19 anni Scontro frontale tra due automobili: una delle due ha preso fuoco mentre l’altra si è ribaltata. Nello schianto, un 19enne è rimasto gravemente ferito.

A cura di Ilaria Quattrone

Scontro frontale tra due auto: è successo a Lentate sul Seveso a Lazzate, comune in provincia di Monza e Brianza. Nello schianto, che è stato molto violento, una delle due vetture ha preso fuoco mentre l'altra si è ribaltata. Un ragazzo di 19 anni, rimasto coinvolto, è stato ricoverato in gravissime condizioni. Feriti anche altri tre giovani, ma in maniera meno grave.

Il 19enne è ricoverato in prognosi riservata

Il 19enne, originario di Saronno (Varese), è stato trasferito all'ospedale Niguarda di Milano. Per il momento, non è chiaro se sia in pericolo di vita. Quello che è certo è che attualmente la sua prognosi è riservata. Con lui, c'era anche una ragazza di 16 anni che è stata invece trasferita in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza. Sull'altra auto invece c'era un ragazzo di 22 anni: i medici e i paramedici del 118, dopo avergli fornito le prime cure sul posto, lo hanno portato al pronto soccorso dell'ospedale di Desio.

I rilievi affidati ai carabinieri

In base alle prime informazioni ottenute, l'incidente si è verificato attorno all'una e venti di oggi, domenica 29 maggio. Sul posto, l'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato il personale sanitario con quatto ambulanze e un'automedica. Presenti anche i carabinieri della compagnia di Seregno che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Intervenuti anche i vigili del fuoco con squadre di Lazzate e Seregno che, oltre ad aiutare i medici a salvare i ragazzi, hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area.