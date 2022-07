Auto si ribalta e finisce contro un albero, donna incastrata nelle lamiere: è gravissima Una donna di 44 anni è stata ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale di Varese dopo un violento incidente avvenuto stanotte.

Violento incidente nella notte tra ieri, sabato 16, e oggi, domenica 17 luglio, ad Arlate, frazione di Calco, nel Lecchese, dove un'automobile è finita fuori strada provocando il grave ferimento della donna che vi era a bordo. Ferito anche il conducente dell'auto, un uomo, ricoverato in codice giallo.

Auto esce di strada, si cappotta e termina la corsa contro un albero

Secondo quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, tutto è successo poco prima della mezzanotte di oggi. L'incidente è andato in scena in via Nuova Provinciale tra Imbersago e Brivio. Qui il 118 regionale ha inviato tre ambulanze, un elisoccorso e un'automedica. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per estrarre la donna dall'auto ormai ridotta ad un ammasso di lamiere. Nel frattempo, una squadra del personale medico ha soccorso l'uomo, trasportato successivamente in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Manzoni di Lecco.

Donna ricoverata in gravi condizioni a Varese

Terminate le operazioni di estrazione dal veicolo della donna, i sanitari l'hanno medicata sul posto prima di trasferirla in codice rosso di tutta fretta al pronto soccorso dell'ospedale di Circolo di Varese dove è arrivata in condizioni gravissime a bordo dell'elisoccorso. In via Nuova Provinciale sono arrivati anche gli agenti della polizia stradale a cui sono state affidate le indagini. Secondo quanto emerso finora, l'auto avrebbe fatto tutto da sola, cominciando a sbandare fino a uscire di strada, cappottarsi e terminare la corsa contro un albero. Al momento non sono note le cause della perdita del controllo del veicolo che ha provocato il grave ferimento della 44enne, le cui condizioni restano critiche.