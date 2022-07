Scontro tra auto e moto a Meda, 17enne sbalzata dalla sella del motorino: è gravissima Gravissimo incidente tra un’auto e una moto a Meda (Monza e Brianza): una ragazzina di 17 anni è in gravissime condizioni.

A cura di Ilaria Quattrone

Tragico incidente stradale nella serata di ieri, domenica 17 luglio: a Meda, comune in provincia di Monza e Brianza, due ragazzini si trovavano in sella al motorino quando – per cause ancora da accertare – si sarebbero scontrati con un'auto. Una ragazzina di 17 anni è ricoverata in gravissime condizioni. Meno critiche quelle del 18enne che si trovava alla guida dello scooter.

La 17enne ha fatto un volo di dieci metri

In base alle prime informazioni pervenute, l'incidente si è verificato dopo le 23.30 in via dei Caduti Medesi. L'Azienda Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato, all'incrocio con via Piave, i medici e i paramedici del 118 a bordo di tre ambulanze.

La 17enne – che è stata sbalzata dalla sella e ha fatto un volo di dieci metri – è la più grave: è stata trasferita in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Stando a quanto appreso fino a questo momento, avrebbe riportato una frattura esposta al femore e un trauma cranico. Non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita.

Grave anche il 18enne che guidava

Trasportato in codice giallo – sempre all'ospedale di Monza – il ragazzo di 18 anni (anche lui con diversi traumi) che guidava il motorino mentre ne è uscito praticamente illeso l'uomo di trent'anni che si trovava alla guida dell'auto. Non è stato quindi ospedalizzato.

I carabinieri della stazione cittadina, insieme agli agenti della polizia stradale, hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Per il momento infatti non è chiaro come sia avvenuto il sinistro e né di chi possano essere le responsabilità.