Si schianta con l’auto contro un muro: il figlio di 8 anni è in gravissime condizioni In provincia di Brescia, una donna ha perso il controllo della sua auto ed è andata a sbattere contro un muro: il figlio di 8 anni è ricoverato in gravissime condizioni.

Sono ancora molto gravi le condizioni del bimbo di 8 anni che nella giornata di ieri, mercoledì 6 luglio, è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Travagliato (Bergamo) insieme alla madre e al fratellino di 7 anni. Il piccolo si trova ricoverato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Al momento resta poco chiara la dinamica dell'incidente.

La donna ha perso il controllo del veicolo

Ieri sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda: in base ai primi elementi sembrerebbe che la donna – che stava guidando una Ford Fiesta – mentre si trovava in via Romanino, abbia perso il controllo del veicolo. L'auto avrebbe divelto diversi cartelli stradali, sfondando una centralina del gas, e infine finendo contro un muro.

L'allarme lanciato da alcuni automobilisti

I passanti e gli altri automobilisti che hanno assistito alla scena, hanno immediatamente chiamato il numero unico delle emergenze 112. L'azienda regionale emergenza urgenza della Lomvardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118 a bordo di un'automedica e due ambulanze.

Il piccolo ricoverato in codice rosso

È stato fatto anche decollare un elicottero da Bergamo: il bimbo di otto anni, considerata la gravità delle sue condizioni, è stato quindi trasferito in codice rosso mentre la mamma e il fratellino sono stati ricoverati agli Spedali Civili di Brescia in codice giallo e verde. Le loro condizioni sono infatti molto meno gravi. Adesso resta da capire agli agenti della locale cosa possa aver causato la perdita del controllo del veicolo.