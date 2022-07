Incidente a Travagliato, donna si schianta contro il muro con l’auto: figlio in gravi condizioni Incidente nel Bresciano dove una donna di 30 anni ha perso il controllo dell’auto e si è andata a schiantare. Grave il figlio di 8 anni, ricoverato in elisoccorso.

Dramma nella mattinata di oggi, mercoledì 6 luglio, a Travagliato, in provincia di Brescia. Una donna di 30 anni, giovane madre di due bambini di 7 e di 8, è rimasta coinvolta in un incidente stradale mentre era a bordo della sua auto. Il sinistro si è registrato alle 8.30 circa in via Romanino.

Incidente a Travagliato, grave un bambino di 8 anni

Secondo quanto comunicato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, l'allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118 a bordo di un'eliambulanza e tre ambulanze, tutte in codice rosso. Una volta arrivati sul luogo, i soccorritori si sono precipitati in direzione dell'auto incidentata trovando al suo interno la donna trentenne e i due figli. Il più grave di loro è risultato essere il maggiore di 8 anni, stabilizzato sul posto e trasportato d'urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Papa Giovanni XXIII a bordo dell'elisoccorso.

La dinamica del sinistro

Feriti anche il fratellino di 7 anni e la madre. Il primo è stato portato in codice verde al pronto soccorso degli Spedali Civili di Brescia dove anche la madre è stata accompagna (ma in codice giallo). Al momento non si hanno informazioni circa le condizioni del bimbo di 8 anni. Sulla dinamica dello schianto stanno indagando gli agenti della polizia stradale di Brescia. Secondo quanto riferito, parrebbe che la donna abbia fatto tutto da sola. Perdendo, per cause ancora da accertare, il controllo del veicolo, avrebbe invaso la corsia opposta terminando la sua corsa contro il muro.