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Schianto tra due auto a Breno nel Bresciano: morti madre e figlio, erano Elisa Pasqua Zanola e Gianluca Moraschetti

L’uomo e la donna originari di Cedegolo (Brescia) sono morti in un incidente stradale avvenuto ieri, domenica 31 maggio, a Breno, in provincia di Brescia in una galleria sulla strada statale 42.
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A cura di Francesca Caporello
immagine di repertorio
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Si chiamavano Pierluigi Moraschetti (50 anni) e Elisa Pasqua Zanola (78 anni) l'uomo e la donna originari di Cedegolo (Brescia) morti in un incidente stradale avvenuto ieri, domenica 31 maggio, a Breno, in provincia di Brescia. Erano madre e figlio. Secondo le prime ricostruzioni, i due viaggiavano su un'auto guidata da un'altra persona, che avrebbe riportato ferite gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Gravi anche le condizioni dell'automobilista alla guida dell'altra auto, con cui è avvenuto lo scontro.

Sul luogo dell'incidente avvenuto all'interno di una galleria sulla strada statale 42, ieri sono intervenuti immediatamente i soccorsi, inviati in codice rosso dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza. Presenti tre ambulanze, un'automedica e un elicottero del 118 decollato da Sondrio. I sanitari però, una volta giunti, non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Per il 50enne e la 78enne non c'era già più niente da fare, sono morti sul posto a causa delle gravissime ferite riportate. 

Nella giornata di ieri la strada Ss42 è stata chiusa al traffico per diverse ore così da permettere i rilievi alle forze dell'ordine. Presenti infatti gli agenti della polizia stradale per tutti i rilievi e gli accertamenti del caso e ricostruire sopratutto l'esatta dinamica dell'incidente. Gli agenti, sono stati poi raggiunti dai vigili del fuoco che si sono invece occupati della messa in sicurezza dell'area e della rimozione dei mezzi coinvolti nello scontro.

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