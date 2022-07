Fiamme avvolgano un appartamento nella notte: due residenti rimasti intrappolati, di cui uno disabile Nella notte è esploso un incendio a Busto Arsizio (Varese): le fiamme hanno avvolto un appartamento, due persone sono state salvate.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Nella notte tra venerdì 1 luglio e sabato 2 luglio è esploso un incendio in un condominio di Busto Arsizio, comune in provincia di Varese. I vigili del fuoco hanno salvato due persone, di cui una disabile. Fortunatamente nessuno di loro riversa in gravi condizioni. Per il momento non sono ancora chiare le cause dell'esplosione del rogo.

Le urla e le richieste d'aiuto

L'incendio è esploso nel quartiere del Redentore, nella zona nord della città. I residenti di via Don Mario Bellolli hanno raccontato, come riportato dal quotidiano "Il Corriere della Sera", di aver sentito – intorno all'una di notte – delle persone in pigiama scendere in strada e urlare. L'appartamento avvolto dalle fiamme si trova al terzo piano di una palazzina.

I vigili del fuoco hanno liberato i due rimasti intrappolati

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco delle sedi di Busto, Gallarate, Somma Lombardo e Varese. In totale sono arrivati sei automezzi, di cui tre autopompe, un'autoscala, un'autobotte, un fuoristrada e un carro aria. Entrati nell'abitazione, sono riusciti a portare via i due residenti che vi erano rimasti intrappolati.

Leggi anche Esplode un appartamento in provincia di Cremona: due donne gravemente ferite

Nessuno in pericolo di vita, si indaga sulle cause

Presenti anche i medici e i paramedici del 118 che hanno fornito loro tutte le cure del caso. Nessuno di loro sembrerebbe essere fortunatamente in pericolo di vita. Le fiamme sono state spente dopo qualche ora e l'intera area è stata poi messa in sicurezza. Restano sconosciute le cause e la dinamica. Nei prossimi giorni, i rilievi che permetteranno di avere un quadro più chiaro, consentiranno di fare luce sull'evento.