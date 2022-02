Nascondeva 5,5 chili di cocaina e 70mila euro: arrestato un grossista della droga Un uomo è stato arrestato a Brescia dopo che in casa sua sono stati trovati 5,5 chili di cocaina e circa 65mila in contanti. Addosso invece ne aveva altri 6mila.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella sua abitazione sono stati trovati oltre cinque chili di cocaina e circa 65mila euro in contanti: per questo motivo, un uomo di trent'anni è stato arrestato dai carabinieri di Brescia con l'accusa di spaccio e detenzione illecita di sostanze di stupefacenti. L'uomo è stato quindi portato dai carabinieri del comando provinciale di Brescia nel carcere di Canton Mombello dove è in attesa dell'udienza di convalida.

La perquisizione in casa

In una nota stampa si legge che il 30enne, durante un'attività di contrasto dello spaccio, è stato fermato in via Morelli mentre si trovava a bordo della sua automobile. Durante l'attività di controllo, l'uomo è stato perquisito: i militari gli hanno trovato addosso seimila euro in contanti. Considerato che alla domanda relativa da dove arrivasse quel denaro l'uomo non ha risposto, i carabinieri hanno provveduto a una perquisizione domiciliari in casa sua. L'abitazione si trova a San Zeno Naviglio, comune di oltre quattromila abitanti in provincia di Brescia. Nel suo appartamento hanno trovato altro denaro (circa 65mila euro in contanti) e poi i 5,5 chili di cocaina. I carabinieri hanno quindi provveduto con l'arresto.

Solo una settimana fa a Milano, quattro uomini sono stati arrestati sempre perché trovati in possesso di droga. I quattro non si sono fermati all'alt della polizia e sono fuggiti. Durante l'inseguimento, si sono schiantati contro uno spartitraffico. Tre di loro sono stati arrestati mentre il quarto è scappato. Sull'auto sono stati trovati oltre duecento grammi di eroina e circa 50 grammi di hashish: dovranno rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti, spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.