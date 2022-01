Con l’auto piena di droga fuggono all’alt della polizia e poi si schiantano: tre arresti a Milano Tre persone sono state arrestate dalla polizia a Milano. Erano in un’auto piena di droga: all’alt della polizia, il conducente non si è fermato ed è fuggito. Dopo un breve inseguimento la vettura si è schiantata contro uno spartitraffico: tre degli occupanti sono stati arrestati, il quarto è fuggito.

A cura di Francesco Loiacono

L’auto distrutta alla fine dell’inseguimento (Foto: Questura di Milano)

Fuga rocambolesca nel pomeriggio di ieri per le vie del quartiere Bonola a Milano. Un'auto con a bordo quattro uomini, che in precedenza non si era fermata all'alt della polizia, si è schiantata dopo un inseguimento contro uno spartitraffico in cemento all'incrocio tra via Sant'Elia e via Natta, vicino all'ex Palasharp. Tre degli occupanti della vettura sono stati arrestati dalla polizia, mentre un quarto è riuscito a scappare dileguandosi tra i viali del Parco Monte Stella.

Nella vettura, una Bmw, gli agenti della squadra investigativa del Commissariato Bonola hanno trovato oltre 200 grammi di eroina e circa 50 grammi di hashish. Per i tre arrestati è così scattata l'accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, oltre che di resistenza e di lesioni a pubblico ufficiale. Uno dei tre arrestati, tutti di nazionalità marocchina e di età compresa tra i 21 e i 31 anni, durante il tentativo di fuga a piedi dopo lo schianto ha infatti colpito uno dei poliziotti che li stava inseguendo con una pietra, procurandogli delle lesioni giudicate guaribili in 15 giorni.

Il pomeriggio movimentato era iniziato poco prima vicino a piazzale Lotto, dove gli agenti della polizia di Stato avevano notato l'auto di grossa cilindrata e, giudicando sospetto l'atteggiamento delle quattro persone a bordo, avevano intimato l'alt al conducente della vettura. Un ordine che il guidatore non ha però rispettato, facendo scattare l'inseguimento terminato poco dopo quando la loro auto, dopo aver urtato altre vetture in transito, si è schiantata contro lo spartitraffico. Adesso, dopo l'arresto di tre dei quattro occupanti dell'auto, proseguono le indagini per cercare di risalire anche al quarto uomo.