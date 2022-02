Nascondeva 11 chili di cocaina nel parafango dell’auto: corriere di droga arrestato a Milano Un uomo è stato arrestato dai militari della guardia di finanza di Rho per traffico di droga. Viaggiava con 11 chili di cocaina nascosti nei parafanghi della sua auto.

A cura di Francesco Loiacono

Viaggiava trasportando 11 chili di droga nascosti nel parafango della sua auto. Ma lo stratagemma non è stato sufficiente a evitare l'arresto per un corriere della droga, fermato dai militari del comando provinciale della guardia di finanza di Milano. L'operazione è stata condotta dai finanzieri della compagnia di Rho, nell'hinterland di Milano, ed è arrivata dopo approfondite e complesse indagini sull'arrestato. L'uomo, di cui non sono state rese note altre informazioni, era stato più volte controllato dalle forze dell'ordine in diverse zone d'Italia, ogni volta alla guida di costose auto di grossa cilindrata prese a noleggio. Una circostanza che non collimava con la sua situazione reddituale, analizzata in maniera dettagliata dalle Fiamme gialle.

Il nascondiglio per la droga

Nel bed and breakfast in cui alloggiava l'uomo sequestrati anche 850mila euro

I finanzieri tenevano dunque sotto controllo il soggetto e, nel corso dell'ultimo controllo, lo hanno nuovamente fermato alla guida di una costosa vettura a noleggio. In questo caso, però, dall'approfondita perquisizione dell'auto è venuta fuori la droga: 11 chili di cocaina suddivisi in panetti che erano stati occultati dietro i parafanghi dell'auto, nella zona delle ruote. Dopo la scoperta dello stupefacente la perquisizione si è estesa anche al bed and breakfast nel quale l'uomo alloggiava, una struttura nella provincia di Milano. Lì i finanzieri hanno sequestrato circa 88mila euro in contanti: i soldi erano nascosti in una valigia e gli investigatori ritengono che possano essere il provento dell'attività illecita dell'uomo. Per il trafficante è così scattato l'arresto in flagrante e si sono aperte le porte del carcere San Vittore a Milano. Dagli accertamenti dei finanzieri è emerso che il valore della cocaina, se immessa in commercio, sarebbe stato pari a circa 850mila euro.