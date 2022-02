Milano, nasconde tre chili e mezzo di droga nell’auto in garage: arrestato pluripregiudicato Un uomo di 46 anni è stato arrestato dalla polizia di Milano con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La polizia lo ha trovato in possesso di 3,5 chili di droga.

Un uomo di 46 anni è stato arrestato dalla polizia di Milano con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il 46enne, scoperto essere un pluripregiudicato, è stato trovato in possesso di circa tre chili e mezzo di droga: un etto di cocaina e venti panetti di hashish adeguatamente nascosti all'interno di un'auto posteggiata nel proprio box.

Secondo quanto comunicato dalla Questura, gli agenti del Commissariato Comasina hanno visto un uomo uscire dalla propria abitazione di Cormano, in provincia di Milano, per andare al bar a bordo di un'auto. Erano da poco passate le 18 quando il 46enne è entrato all'interno dell'attività, restandoci per mezzora. Dopodiché, ha lasciato il locale e, a bordo di una vettura diversa da quella con cui era arrivato, è andato in via Varè. Qui, i poliziotti lo hanno visto scendere e aprire un cancello per poi introdursi nel cortile parcheggiando l'auto sulla quale era a bordo davanti ad un garage all'interno del quale c'era una Fiat 500. Gli agenti hanno quindi visto l'uomo aprire il baule della 500 posteggiata nel box prendendo un sacchetto in cellophane che conteneva una sostanza di colore bianco.

Arrestato, durante la perquisizione gli agenti trovano una pistola

Intervenuti, i poliziotti hanno sequestrato il materiale, rivelatosi essere cocaina per un totale di 20 grammi circa, arrestando in flagranza di reato il 46enne cittadino italiano. Addosso, gli sono stati poi trovati 750 euro in contanti mentre la perquisizione, estesa alla Fiat 500, ha portato alla scoperta di un altro etto di cocaina e venti panetti di hashish dal peso complessivo di 3,46 chilogrammi. Insieme alla droga, anche una pistola con la matricola abrasa, sette munizioni e due bilancini di precisione.