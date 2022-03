Nasconde 22 chili di droga nella casa dell’amica: arrestato Un uomo di 46 anni è stato arrestato con l’accusa di aver nascosto oltre venti chili di hashish a casa di un’amica a Milano. La donna è estranea ai fatti.

A cura di Ilaria Quattrone

Aveva nascosto la droga a casa di un'amica: nella giornata di ieri, mercoledì 2 marzo, la polizia ha arrestato a Milano un uomo di 46 anni con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Durante dei controlli, i poliziotti del commissariato Villa San Giovanni hanno individuato un appartamento vicino alla fermata metropolitana Precotto che era stato segnalato come possibile luogo di spaccio.

Oltre 21 chili di hashish trovato in un borsone

Ieri, attorno alle 11.30, gli agenti sono entrati nell'appartamento in viale Monza dove hanno trovato una donna. La signora ha detto di essere in affitto e che l'uomo che cercavano era fuori casa. Durante la perquisizione, sono stati trovati due borsoni. All'interno è stata trovata la droga: sono stati infatti trovati diversi panetti di hashish dal peso di 21,9 chili. Oltre alla sostanza, è stato trovato materiale per il confezionamento. Una volta tornato a casa, il 46enne ha ammesso che la sostanza era di sua proprietà e che la donna fosse estranea ai fatti.

L'uomo è stato arrestato e portato in carcere

I poliziotti hanno poi perquisito anche l'abitazione in cui l'uomo aveva la residenza e lì hanno trovato un bilancino elettronico di precisione. Questo strumento sarebbe stato utilizzato per pesare la droga considerato che è stato trovato sporco. Dagli approfondimenti degli investigatori è emerso che il 46enne ha diversi precedenti sempre per detenzione ai fini di spaccio. È poi emerso che non svolgerebbe alcuna attività lavorativa. Una volta fermato, è stato portato al carcere di San Vittore a disposizione dell'autorità giudiziaria.