Trasportavano cocaina dal Nord Europa in Italia: sequestrati oltre 24mila chili di droga e 300mila euro I carabinieri hanno scoperto un’ingente attività di narcotraffico: la cocaina partiva dal Nord Europa e riforniva le piazze di spaccio italiane. Sono stati sequestrati oltre 24 chili di cocaina, oltre 300mila euro in contanti e una pistola.

A cura di Ilaria Quattrone

Le immagini del sequestro (Fonte: Carabinieri di Bergamo)

Sono stati sequestrati oltre 24 chili di cocaina e oltre 300mila euro: è il risultato dell'operazione "Fontanella 2019" coordinata dal pubblico ministero di Bergamo, Emanuele Marchisio, che ha portato a 17 ordinanze di custodia cautelare. Le accuse nei confronti di questi cittadini albanesi, nordafricani, italiani e un olandese è di aver messo in piedi un'imponente attività di narcotraffico.

Dodici persone sono state portate in carcere

Dodici persone, tra cui una rintracciata nei Paesi Bassi, hanno ricevuto un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Le altre cinque sono state sottoposte all'obbligo di dimora. Dalle indagini è emerso che esistono diversi gruppi che avevano numerose basi operative nella provincia di Bergamo e in particolare a Trescore Balneario e Montello e in quelle vicine al territorio come per esempio Cornate d'Adda.

I veicoli modificati

Durante il corso delle indagini, sono state sequestrate diverse automobili. Dalla perquisizione di queste è emerso che i veicoli venivano modificati per poter nascondere le grosse quantità di droga e i soldi, che provenivano da attività illecite, in dei doppi fondi. Grazie all'ausilio di "corrieri specializzati", la cocaina partiva dal Nord Europa per poi arrivare nelle piazze di spaccio di tutta Italia. Sono state svolte delle perquisizioni personali, domiciliari e ovviamente dei veicoli: da questa attività sono stati trovati e sequestrati oltre 24 chili di cocaina che, nel caso in cui fossero stati venduti, avrebbero potuto fruttare fino a due milioni di euro, una pistola e oltre 300mila euro in contanti in diversi tagli e valute. Tre corrieri, infine, sono stati arrestati tra Bergamo e Firenze.