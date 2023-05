Muore per un tumore lo youtuber Marco, la mamma: “Non chiuderò il suo canale” Lo youtuber Marco è morto per un tumore a 31 anni, sul web raccontava la sua malattia. Ora la mamma ai quasi 20mila iscritti tiene a precisare: “Non chiuderò il canale”.

A cura di Giorgia Venturini

È stata la madre a dare la notizia che suo figlio Marco non c'era più. Lo ha scritto nei commenti dell'ultimo video che il figlio aveva caricato su Youtube in quel canale che due anni fa aveva aperto per raccontare la sua malattia e le terapia che stava seguendo. Il canale "Io vs Cancro" in poco tempo aveva raggiunto quasi 20mila iscritti. Marco, 31 anni di Como, è morto mercoledì 10 maggio 2023 dopo alcuni giorni di coma. È morto il giorno del suo compleanno.

I messaggi della madre sul canale Youtube

La madre di Marco si è rivolta a chi seguiva il figlio sui canale Youtube: "Ciao sono la mamma di Marco. Due secondi per dirvi che mi trovo davanti alla camera mortuaria, Marco è bellissimo ha il viso rilassato di chi ha smesso di soffrire". Poche righe, seguite poi da tantissimi altri commenti dei 18mila iscritti alla pagina. Nella giornata di ieri sabato 13 maggio invece in un altro messaggio la madre Carla tiene a rassicurare tutti che non ha nessuna intenzione di chiudere il canale del figlio.

"Ciao sono Carla, la mamma di Marco. Non preoccupatevi, non chiuderò il canale perché è il suo canale e lui ci tiene molto". Poi parla del funerale: "La chiesa era strapiena e tra la moltitudine di persone c'eravate anche tutti voi, avvertivo la vostra presenza. Adesso lui sta riposando e sono sicura che la sua presenza la sentirà accanto a sé chiunque gli abbia voluto bene. Come voi. Mando un grande bacio a ognuno di voi perché ognuno di voi è importante per Marco. Grazie".

La malattia di Marco

Nel 2021, dopo Capodanno, aveva avvertito dolore nella zona pelvica. Il personale sanitario aveva capito, fin da subito, che non si trattava di un'ernia e gli esami hanno confermato le ipotesi di una massa tumorale. La diagnosi per Marco era arrivata due anni fa: si trattava di un sarcoma maligno di 17 centimetri.

Una volta ricevuta la diagnosi, Marco ha deciso di aprire un canale su YouTube e raccontare il suo percorso. Aveva detto di averlo fatto "per me stesso, ma anche per tutti quelli nella mia situazione". Poi mesi e mesi di cure e terapia. Marco purtroppo si è spento lo scorso 10 maggio, il giorno del suo compleanno.