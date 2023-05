Muore a 31 anni lo youtuber Marco, gli amici: “Era una persona buona, devono ricordarsi di lui” Marco aveva 31 anni e si è spento nel giorno del suo compleanno. Aveva creato un canale YouTube dove raccontava la terapia che ha dovuto affrontare dopo che gli è stato diagnosticato un cancro molto raro.

È morto lo youtuber Marco, conosciuto sulla piattaforma con il nome "Io vs Cancro". Il ragazzo aveva creato un canale su Youtube, che conta più di 18mila iscritti: nei suoi video raccontava la malattia e le cure che ha dovuto affrontare negli ultimi due anni. Il 31enne è morto mercoledì 10 maggio 2023 dopo alcuni giorni di coma.

La scoperta della malattia

Il ragazzo ha scoperto la malattia due anni fa: si trattava di un sarcoma maligno di 17 centimetri. Nel 2021, dopo Capodanno, aveva avvertito dolore nella zona pelvica. Il personale sanitario aveva capito, fin da subito, che non si trattava di un'ernia e gli esami hanno confermato le ipotesi di una massa tumorale.

Al 31enne è stato diagnosticato infatti una malattia rara: un sarcoma desmoplastico a piccole cellule rotonde. Una volta ricevuta la diagnosi, Marco ha deciso di aprire un canale su YouTube e raccontare il suo percorso. Lui stesso aveva detto di averlo fatto "per me stesso, ma anche per tutti quelli nella mia situazione". Marco è stato sottoposto a un'operazione e a una terapia in una struttura specializzata a Milano.

I racconti sul canale YouTube

Esami, chemioterapia e ricoveri venivano raccontati ai suoi follower: il suo canale è piano piano diventato uno strumento di confronto. Nei video, il 31enne infatti spiegava sia il funzionamento dei cicli chemioterapici ai quali si sottoponeva che come agivano sul suo corpo le sostanze utilizzati per combattere il cancro.

Nelle ultime settimane aveva precisato che le cure non stavano funzionando e che avrebbe affrontato la terapia del dolore. Quattro giorni fa, la madre di Marco ha scrittoe: "Ciao a tutti sono Carla, la mamma di Marco. Purtroppo le cose stanno precipitando. Nel giro di pochi giorni Marco sta cedendo. Vi ringraziamo per il sostegno che gli avete dato che per lui è stato importante. Vi salutiamo come dice lui "ciao bella gente" e io che sono la mamma e il suo papà Vi diciamo che siete dei grandi! Grazie".

Ieri ha poi confermato che il ragazzo, purtroppo, è morto: "Ciao sono la mamma di Marco. Due secondi per dirvi che mi trovo davanti alla camera mortuaria, Marco è bellissimo ha il viso rilassato di chi ha smesso di soffrire. Saluteremo Marco nella chiesa parrocchiale di sagnino domani alle 14.30 alle 14 ci sarà il rosario. Grazie".

Sui social si seguono i messaggi di fan, amici e parenti: "Vorrei condividere la storia di Marco, perché era una persona buona e umile e voglio che le persone si ricordino di lui, mi sembra un piccolo gesto per rendergli omaggio. Un ragazzo di 31 anni che si è spento proprio ieri per il suo compleanno, dopo oltre un anno di calvario eppure sempre col sorriso. Ciao Marco, vola libero", scrive un'utente.