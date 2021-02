Bruno Colombo, inventore dei viaggi ‘all inclusive' e fondatore del tour operator italiano "Viaggi del ventaglio", è morto all'età di 81 anni. Negli anni Settanta aveva avuto l'intuizione di proporre viaggi "tutto incluso". Un'idea di successo che lo ha portato con il "Ventaglio" a gestire 70 villaggi turistici nel mondo.

Morto Bruno Colombo, pioniere dei viaggi all inclusive

Ad annunciare la scomparsa a è stato suo figlio Stefano, ex presidente del gruppo e oggi exhibition manager in Bit a Milano. "Buon viaggio Comandante. Ti voglio ricordare così, felice, in uno dei bei momenti vissuti insieme a celebrare uno dei numerosi successi. Grazie per tutto l'amore ed il sapere che ci hai donato", ha scritto su Facebook postando una foto insieme al padre.

L'ultimo saluto tra cordoglio e ricordi

Cordoglio è stato espresso da colleghi, amici e conoscenti. Tra ricordi, espressioni di riconoscenza, attestazioni di stima per la sua opera e le sue idee in anticipo sui tempi. "Se ne va un grande del turismo, un visionario che ha aperto nuove destinazioni, un uomo che con successo ha creato tanto e che ci ha fatto vivere anni di grande gioia e soddisfazione", si legge in uno dei molti messaggi di commiato. "Se ne va un imprenditore serio, competente e lungimirante, che in Italia ha modificato, più di qualsiasi altro, l'idea di turismo e vacanza.Fra le tante intuizioni rivoluzionarie, fu il primo ad applicare nei suoi villaggi i concetti di turismo responsabile, sostenibile e fruibile a tutti", è un altro ricordo.

"Ci mancherai. Buon viaggio, Bruno", lo ha salutato la Federazione del turismo organizzato.