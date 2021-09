Montichiari, incidente durante una gara con auto d’epoca: gravissima una donna Una donna di 40 anni è in gravissime condizioni dopo esser rimasta coinvolta in un incidente durante il gran premio a Montichiari con le auto d’epoca organizzato in occasione della rievocazione storica della prima edizione del Circuito di Montichiari, in provincia di Brescia, del 1921. Qui la 40enne è stata balzata fuori dalla sua auto e ha sbattuto violentemente la testa sull’asfalto.

A cura di Giorgia Venturini

Doveva essere un momento di festa invece si è trasformato in tragedia. Una donna di 40 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere sbalzata fuori dalla sua auto. È successo durante la rievocazione storia della prima edizione del Circuito di Montichiari, in provincia di Brescia, del 1921. Stando alle prime informazioni, la 40enne era la passeggera di una macchina d'epoca che stava facendo il percorso non in gara una volta che si erano concluse le prove di qualificazione. Ancora resta poco chiaro quanto accaduto: certo è che la donna è balzata fuori e ha impattato contro l'asfalto. Fin da subito sono apparse gravi le sue condizioni: la 40enne ha riportato un grave trauma cranico tanto che è stato necessario il trasporto d'urgenza in ospedale in elisoccorso.

Travolta da un'auto una donna in centro a Milano

Un'altra donna nella notte è rimasta gravemente ferita dopo esser stata investita da un'auto mentre attraversava la strada in via Antonio Canova, nei pressi dell'Arco della Pace e di parco Sempione. L'episodio, stando a quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, si è verificato pochi minuti prima delle 4 del mattino di oggi, domenica 19 settembre. Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, la donna investita stava attraversando la strada lontano dalle strisce pedonali. L'uomo alla guida dell'auto non è riuscita a evitarla per cause che dovranno essere accertate e l'ha travolta: subito dopo l'urto si è fermato per chiamare i soccorsi. Sul posto sono giunte un'ambulanza e un'automedica inviate dall'Azienda regionale emergenza urgenza in codice rosso: la donna è stata portata in ospedale.