Incidente nella notte a Milano, donna investita da un’auto in centro: è grave Grave incidente stradale nella notte a Milano. Una donna di 40 anni è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada in via Canova, vicino all’Arco della pace e al parco Sempione. Soccorsa e rianimata sul posto dal 118, è stata portata in codice rosso al Policlinico. Ancora da accertare l’esatta dinamica dell’incidente, ma pare che la 40enne abbia attraversato lontano dalle strisce.

A cura di Francesco Loiacono

Grave incidente stradale nella notte a Milano. Una donna è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada in via Antonio Canova, nei pressi dell'Arco della Pace e di parco Sempione. L'episodio, stando a quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, si è verificato pochi minuti prima delle 4 del mattino di oggi, domenica 19 settembre, all'altezza del civico 2 della strada, poco prima dell'incrocio con via Mario Pagano e viale Giovanni Milton.

La donna stava attraversando la strada lontano dalle strisce pedonali

L'esatta dinamica di quanto accaduto è ancora da accertare, anche se secondo quanto riferito a Fanpage.it dalla centrale operativa della polizia locale pare che la donna investita stesse attraversando la strada lontano dalle strisce pedonali. L'uomo alla guida dell'auto non è riuscita a evitarla per cause che dovranno essere accertate e l'ha travolta: subito dopo l'urto si è fermato per chiamare i soccorsi.

Rianimata sul posto, la donna è stata poi portata al Policlinico

Sul posto sono giunte un'ambulanza e un'automedica inviate dall'Azienda regionale emergenza urgenza in codice rosso: la donna ferita, una 40enne, è stata rianimata dai soccorritori del 118 ed è poi stata trasportata in codice rosso al Policlinico, dove è giunta poco prima delle 5 del mattino. Le sue condizioni sono gravi. Spetterà adesso agli agenti della polizia locale di Milano, intervenuti sul luogo dell'incidente per i rilievi del caso, accertare l'esatta dinamica di quanto accaduto anche per valutare eventuali responsabilità nei confronti dell'automobilista, la cui posizione è al vaglio degli uffici di piazza Beccaria.