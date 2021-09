Montichiari, cade da un’auto d’epoca durante una gara e muore: addio a Giovanna Compagnoni È morta poco dopo il ricovero in ospedale a Brescia Giovanna Compagnoni, la donna di 42 anni rimasta vittima di un grave incidente con un’auto d’epoca durante una rievocazione storica nel circuito di Montichiari, nel Bresciano. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate. Giovanna era una grande appassionata anche di rally.

A cura di Giorgia Venturini

Non ce l'ha fatta Giovanna Compagnoni, la donna di 42 anni rimasta vittima di un grave incidente ieri domenica 19 settembre nel circuito di Montichiari durante una rievocazione storica con auto d'epoca. Giovanna era seduta sul sedile passeggeri quando, per causa ancora da capire, è stata balzata fuori e ha pestato violentemente la testa sull'asfalto. Fin da subito le sue condizioni sono apparse gravi: nonostante il trasporto in elisoccorso in ospedale i medici non hanno potuto salvarle la vita a causa del gravissimo trauma cranico che la donna ha riportato a seguito della caduta. Qualche ora dopo il ricovero la donna è morta.

Era grande appassionata di rally e auto storiche

Ora tutti ricordano Giovanna Compagnoni: era residente a Calcinato, in provincia di Brescia, dove viveva con il compagno. Entrambi erano grandi appassionati di rally e di auto storiche tanto che non hanno voluto mancare alla rievocazione storica nel circuito di Montichiari. Giovanna era anche socia dell’Historic Racing Club Fascia d’Oro, club federato Asi: all'interno del club era un commissario tecnico. Il club sulla loro pagina Facebook danno così la notizia del fatale incidente: Il Consiglio direttivo e la presidenza di HRC Fascia d'oro esprimono il proprio cordoglio e il dolore per la scomparsa di Giovanna Compagnoni, 40enne appassionata di motori, rally e auto storiche, che è venuta a mancare, a seguito della caduta da un'auto, avvenuta dopo il termine della sfilata".

Poi i soci raccontano così quanto accaduto: "Giovanna aveva chiesto a un collezionista di salire sulla sua vettura storica per percorrere un breve tratto del piazzale privato del Centro Fiera. Poco dopo la partenza ha perso l'equilibrio ed è caduta a terra, picchiando il capo. Le sue condizioni sono apparse da subito gravi, ma in serata, nonostante le immediate cure prestate, Giovanna si è spenta presso la Poliambulanza di Brescia". Infine poi concludono: "La donna era considerata un'esperta, molto nota nel mondo dei navigatori dei rally. Al compagno Rolando e ai genitori porgiamo le più sentite condoglianze. Si uniscono al cordoglio anche l'Amministrazione comunale di Montichiari e lo staff di ASI, organizzatori dell'evento".