Molesta una donna e nella fuga ne palpeggia altre cinque: 30enne arrestato a Milano Un uomo di 30 anni, incensurato, è stato arrestato dalla polizia a Milano per violenza sessuale: ha palpeggiato sei donne incontrate per strada.

A cura di Francesco Loiacono

Un molestatore seriale è stato arrestato a Milano dopo aver palpeggiato ben sei donne nel giro di pochi minuti e pochi chilometri. Già, perché l'uomo finito in manette, un 30enne incensurato, ha palpeggiato le donne "in corsa", mentre fuggiva per cercare di seminare un ragazzo che, dopo aver assistito alla prima molestia, aveva dato l'allarme al 112 e si era lanciato al suo inseguimento.

Il molestatore ha palpeggiato le donne "in corsa"

La vicenda è avvenuta nella serata di lunedì 21 febbraio. La prima molestia si è verificata all'altezza di viale Monza: il 30enne ha abbracciato una donna incontrata per strada e l'ha palpeggiata. A quel punto un giovane di 21 anni lo ha notato e, vedendo la reazione della donna, ha compreso la situazione e ha lanciato l'allarme chiamando il 112. Poi il ragazzo ha iniziato a seguire il 30enne, che è scappato in direzione di piazzale Loreto. Nella sua fuga il molestatore non ha esitato a palpeggiare altre cinque donne incontrate per strada, tra cui due ragazze.

L'uomo è stato fermato e arrestato dalla polizia

Alla fine, dopo una fuga di circa quattro chilometri, il molestatore seriale è stato fermato dalla polizia e arrestato per violenza sessuale. I poliziotti hanno ascoltato il racconto del 21enne, che fino all'ultimo ha continuato a seguire il molestatore e ha assistito anche agli altri palpeggiamenti: solo una delle donne molestate, una 57enne, è stata però rintracciata dalla polizia e ha sporto denuncia, mentre le altre vittime nel frattempo si erano allontanate. Non è chiaro se il 30enne fosse sotto effetto di qualche sostanza o abbia agito in piena lucidità.