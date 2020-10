in foto: Immagine di repertorio

Altro incidente nella notte tra ieri, venerdì 2, e oggi, sabato 3 ottobre a Milano che ha visto coinvolto un monopattino elettrico. Secondo quanto riferito dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, poco dopo la mezzanotte un'ambulanza è stata inviata in via Costanza Arconati a seguito di un sinistro che ha riguardato il mezzo di micromobilità elettrica. La Procura di Milano, in merito alla sicurezza dei veicoli e al numero dei monopattini in circolazione, ha aperto un'indagine esplorativa.

In due sul monopattino elettrico: perdono l'equilibrio e sbattono la testa per terra

A patire le conseguenze dell'incidente sono stati i due passeggeri del veicolo che, stando alle norme, dovrebbe essere condotto solo da un utente per volta. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia locale per effettuare tutti i rilievi del caso. Secondo una primissima ricostruzione sembrerebbe che il guidatore, un uomo di 32 anni, avrebbe perso improvvisamente il controllo del monopattino, per cause ancora da accertare, provocando la caduta anche della compagna di viaggio, una donna di 34 anni. Lo sbandamento del mezzo li ha scaraventati sull'asfalto facendogli sbattere violentemente la testa.

Trauma facciale serio, ricoverati in codice giallo al Policlinico

Entrambi, sembra, non avevano il casco. Gli operatori sanitari intervenuti hanno medicato sul luogo dell'incidente i due trentenni prima di trasferirli al pronto soccorso del Policlinico di Milano in codice giallo. Entrambi hanno riportato un trauma facciale serio. Intanto gli agenti della locale continuano le indagini per ricostruire esattamente quanto accaduto questa notte.