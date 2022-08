Milano è la città più cara per i fuorisede: per una stanza singola oltre 600 euro di affitto A Milano una singola costa in media più di 600 euro: più economica la doppia, intorno ai 300 euro. Non c’è confronto con le altri grandi città italiane: a Roma, seconda classificata, la singola si paga 450 euro. Ultima Napoli, con poco più di 300 euro.

Non è una città per fuorisede. Non solo case vendute a prezzo d'oro, con i prezzi che continuano vertiginosamente a schizzare verso l'alto (nel primo semestre del 2022 sono cresciuti del 6 per cento, il doppio rispetto alla media nazionale). Adesso, secondo l'ultimo report di Immobiliare.it, ci si mette anche il mercato milanese degli affitti universitari: dopo il 2020 della pandemia, che aveva svuotato le aule degli atenei e gli appartamenti, anche gli affitti per i fuorisede hanno ripreso a salire.

Una stanza singola costa più di 600 euro

Così Milano guadagna il primato di città più cara d'Italia, con il prezzo di una stanza singola che, per la prima volta, ha sfondato quota 600 euro (ovvero 620 euro): il 20 per cento in più rispetto allo scorso anno, ma soprattutto più dell'8 per cento in più rispetto ai livelli pre-Covid.

Più "economica" la camera doppia, che costa circa la metà di meno: sui 300 euro. Un bel risparmio, a patto di decidere di dividere la stanza con un'altra persona – spesso sconosciuta, per chi piomba a Milano senza una rete di contatti.

Il confronto con le altre grandi città d'Italia

In questo senso la differenza di prezzo con Roma, seconda classificata, è significativa: più di 150 euro. Nella Capitale, infatti, per una singola si paga di media 460 euro, 245 per la doppia. Ben diverso dai numeri milanesi, 620 per la singola e 300 circa per la doppia.

Segue poi Firenze, dove per affittare una singola servono poco più di 450 euro, seguita a ruota da Bologna, in quinta posizione con 447 euro.

Tra le città universitarie che invece offrono una camera privata sotto la soglia dei 400 euro troviamo Torino e Venezia, entrambe attorno ai 360 euro. All'ultimo posto Napoli, che si attesta intorno ai 330 euro.