A Milano il prezzo delle case aumenta, più del doppio rispetto alle altre città L’ultimo report dell’Osservatorio sul mercato immobiliare di Nomisma fotografa questi primi mesi del 2022: prezzi delle case in aumento a Milano, torna a crescere la domanda per gli affitti.

Sempre più in alto. Sono i prezzi delle case a Milano, la città più cara d'Italia, che crescono letteralmente a vista d'occhio ogni anno di più. Secondo l'osservatorio sul mercato immobiliare 2022 di Nomisma, in questa prima parte dell'anno il costo delle abitazioni meneghine è salito del 6 per cento: più del doppio rispetto al 2,9 per cento nazionale. Una tendenza in salita che vede pressoché raggiunti i brillanti indicatori del 2019 e 2018, ultimi due anni pre-pandemia. Aumenta inoltre la domanda per gli affitti.

I maggiori acquisti in periferia

Secondo quest'ultimo rapporto, la maggior parte di chi ha acquistato una nuova abitazione lo ha fatto nelle zone periferiche: qui è stato chiuso il 63 per cento dei contratti. Scelte dettate dai prezzi più convenienti e dalla lungimiranza degli investitori che, visto il trend sempre positivo del capoluogo lombardo, scommettono su aree di prossima rivalutazione.

Il mercato degli affitti a Milano

Anche gli affitti tornano alle stelle, dopo la crisi degli anni pandemici e della fuga di lavoratori e studenti verso le città d'origine. Con il loro rientro, ecco che si impennano anche le domande di affitto. Che oggi, nel primo semestre 2022, rappresenta circa il 41 per cento dei contratti transitati per agenzia, contro il 27 per cento del primo semestre 2021.