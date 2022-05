Affitti alle stelle a Milano, ecco le zone più care (e quelle più convenienti) Il mercato immobiliare milanese sempre primo in Italia. In crescita i prezzi delle case e i canoni di affitto: le case più economiche si trovano in zona Ponte Lambro, le più costose intorno a via Moscova.

La corsa di Milano: il mercato immobiliare è primo in Italia

Milano prosegue il suo trend estremamente positivo, che non si è arrestato neanche durante la pandemia. Questa la fotografia del mercato immobiliare meneghino secondo l'ultimo report del Gruppo Tecnocasa, dove il capoluogo lombardo continua a ricoprire il ruolo di capofila nazionale (+3,6 per cento atteso per il 2022). Una crescita a vista d'occhio per quanto riguarda il valore delle case che, da qui al 2026 e oltre, risentirà anche dell'effetto Olimpiadi (con ben 4,8 milioni di metri quadrati di trasformazioni urbane ed edilizie). Gli incrementi più rapidi si registrano nelle zone di Bovisa-Sempione (+6,4 per cento) e Città Studi-Indipendenza (+5,8 per cento).

L’ultimo report Tecnocasa sul mercato immobiliare milanese

Gli affitti sempre più alti

Sta crescendo intanto la domanda per gli affitti, specialmente per le zone intorno alle università o quelle ben collegate dalla metropolitana (come Città Studi-Gorini e Bovisa): il ritorno di lavoratori, turisti e studenti fa alzare la richiesta di contratti brevi. E seppure in leggero calo rispetto al pre-2020, con l'esodo dei fuori sede, i prezzi restano quasi sempre proibitivi e sono destinati a risalire sempre più nei prossimi anni con l'avvento delle prossime Olimpiadi: basti vedere il precedente di Expo, che dal 2015 ha fatto vertiginosamente risalire i valori immobiliari registrando un divario enorme con la media nazionale. Ma già adesso il conto per chi cerca una casa in affitto è salato. Un bilocale a 500 euro si trova infatti solamente in zona Ponte Lambro; intorno ai 650 a Quartoggiaro e Varesina, poi sopra i 700 ovunque. I più dispendiosi di tutta la città? Intorno a via Moscova e San Babila.

Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa

I quartieri più cari in media sono:

