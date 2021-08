Milano, anziano investito mentre attraversa la strada: è gravissimo Un uomo di 78 anni è stato travolto nella mattinata di oggi, venerdì 6 agosto, da un’automobile mentre attraversava la strada in via Alserio a Milano. Soccorso in condizioni gravissime, è stato portato al pronto soccorso in codice rosso. Sulla vicenda indagano gli agenti della polizia locale. L’uomo lotta tra la vita e la morte.

Erano da poco passate le 6 di stamattina, venerdì 6 agosto, quando un uomo di 78 anni è stato travolto da un'auto in via Alserio, a Milano, in zona Isola. L'anziano stava attraversando la strada quando il veicolo che sopraggiungeva l'ha colpito in pieno, facendolo sbattere violentemente contro l'asfalto. Sul posto sono stati immediatamente inviati i soccorritori del 118 che hanno raggiunto l'indirizzo in pochi minuti.

Gli operatori sanitari, una volta arrivati in via Alserio con un'ambulanza e un'automedica, hanno medicato l'uomo cercando di stabilizzarlo poiché versava già in gravi condizioni. Dopo essere stato intubato in loco, è stato trasportato d'urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dove le sue condizioni sarebbero state giudicate come disperate. Intanto in via Alserio sono arrivati gli agenti della polizia locale che hanno effettuato tutti i rilievi del caso mettendo in sicurezza l'area. Gli investigatori hanno raccolto le testimonianze dei presenti e dell'automobilista. Secondo quanto filtrato, il 78enne sarebbe stato investito in mezzo alla strada, mentre stava attraversando.

Uomo di 60 anni precipita da un palazzo e muore sul colpo

Nella prima mattinata di oggi un uomo di 60 anni è precipitato da un palazzo in zona piazza Carbonari morendo sul colpo. A nulla sono serviti gli sforzi degli operatori sanitari nel tentativo di rianimarlo. Sulla vicenda stanno indagando gli agenti della Questura di Milano che, per il momento, battono tutte le piste. L'ipotesi maggiormente accreditata però conduce al gesto volontario. Sgomento tra i presenti.