Giro d’Italia 2026 a Milano: le strade chiuse domenica 24 maggio, il percorso e le deviazioni dei bus e tram

Domenica 24 maggio 2026, a Milano arriverà il Giro d’Italia. Per l’occasione sono state chiuse alcune strade e previste deviazioni per bus e tram. Chiusa la stazione Palestro. Il giro partirà da Voghera alle 13:40 e arriverà in corso Venezia a Milano alle 17.

Domenica 24 maggio 2026, a Milano arriverà il Giro d'Italia. La competizione partirà da Voghera, comune in provincia di Pavia, e toccherà poi proprio domenica il capoluogo meneghino: Milano sarà infatti la quindicesima tappa della Corsa Rosa 2026. E, per questo motivo, il Comune di Milano disposto la chiusura di alcune strade e previsto deviazioni per permettere ai ciclisti, ma anche agli appassionati, di poter assistere al passaggio degli atleti. Sul sito del Comune sono elencate le vie interessate e il piano previsto per l'occasione. Il giro partirà da Voghera alle 13:40 e arriverà in corso Venezia a Milano alle 17. Lì, si svolgeranno le premiazioni.

Il percorso dei ciclisti: le strade interessate dalle chiusure

I ciclisti arriveranno da via della Chiesa Rossa attorno alle 15.30. Proseguiranno poi verso piazza Abbiategrasso, piazza Agrippa e via Bazzi. Toccheranno viale Toscana e da lì raggiungeranno piazzale Loreto, corso Buenos Aires e corso Venezia. Poi toccheranno la circonvallazione interna che si snoda in via San Damiano, percorreranno via Mascagni, viale Bianca Maria, nuovamente viale Toscana. In totale, svolgeranno 16,3 chilometri.

Tutte le vie interessate saranno chiuse dalle 11.30 e fino alle 18. Ci sarà divieto di transito per tutti i veicoli e attraversamento delle intersezioni. Dalle 18 di oggi, sabato 23 maggio, fino al termine della gara ci sarà divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli. Ci saranno anche modifiche e deviazioni alle linee del trasporto pubblico di superficie.

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Le vie interessate dal percorso sono:

via della Chiesa Rossa

via San Domenico Savio fino a piazza Abbiategrasso

via Medeghino

piazza Agrippa

via Valla

via Lampedusa fino a via Bazzi

viale Toscana (ingresso circuito)

viale Isonzo (uscita dalla corsia bus)

piazzale Lodi

viale Umbria

viale Piceno

piazzale Dateo

viale dei Mille

piazza Ascoli

viale Abruzzi (uscita in prossimità di via Paisiello)

piazzale Loreto

corso Buenos Aires

piazza Oberdan

corso Venezia (dopo via Palestro portale di arrivo)

via San Damiano

via Visconti di Modrone

via Mascagni

viale Bianca Maria

piazza 5 Giornate

viale Regina Margherita

via Campi

via Spartaco

via Maestri Campionesi

viale Umbria

piazzale Lodi

viale Isonzo

viale Toscana

viale Tibaldi

piazza Belfanti

viale Liguria

viale Tibaldi

viale Toscana

Sul sito di Atm, è possibile consultare i cambiamenti di metro, tram e bus. La stazione Palestro, per esempio, chiude alle 12 e bisognerà considerare le stazioni di Porta Venezia o San Babila. Tram e bus deviano dalle 11 alle 19.30.