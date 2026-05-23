Giro d’Italia 2026 a Milano: le strade chiuse domenica 24 maggio, il percorso e le deviazioni dei bus e tram
Domenica 24 maggio 2026, a Milano arriverà il Giro d'Italia. La competizione partirà da Voghera, comune in provincia di Pavia, e toccherà poi proprio domenica il capoluogo meneghino: Milano sarà infatti la quindicesima tappa della Corsa Rosa 2026. E, per questo motivo, il Comune di Milano disposto la chiusura di alcune strade e previsto deviazioni per permettere ai ciclisti, ma anche agli appassionati, di poter assistere al passaggio degli atleti. Sul sito del Comune sono elencate le vie interessate e il piano previsto per l'occasione. Il giro partirà da Voghera alle 13:40 e arriverà in corso Venezia a Milano alle 17. Lì, si svolgeranno le premiazioni.
Il percorso dei ciclisti: le strade interessate dalle chiusure
I ciclisti arriveranno da via della Chiesa Rossa attorno alle 15.30. Proseguiranno poi verso piazza Abbiategrasso, piazza Agrippa e via Bazzi. Toccheranno viale Toscana e da lì raggiungeranno piazzale Loreto, corso Buenos Aires e corso Venezia. Poi toccheranno la circonvallazione interna che si snoda in via San Damiano, percorreranno via Mascagni, viale Bianca Maria, nuovamente viale Toscana. In totale, svolgeranno 16,3 chilometri.
Tutte le vie interessate saranno chiuse dalle 11.30 e fino alle 18. Ci sarà divieto di transito per tutti i veicoli e attraversamento delle intersezioni. Dalle 18 di oggi, sabato 23 maggio, fino al termine della gara ci sarà divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli. Ci saranno anche modifiche e deviazioni alle linee del trasporto pubblico di superficie.
Le vie interessate dal percorso sono:
- via della Chiesa Rossa
- via San Domenico Savio fino a piazza Abbiategrasso
- via Medeghino
- piazza Agrippa
- via Valla
- via Lampedusa fino a via Bazzi
- viale Toscana (ingresso circuito)
- viale Isonzo (uscita dalla corsia bus)
- piazzale Lodi
- viale Umbria
- viale Piceno
- piazzale Dateo
- viale dei Mille
- piazza Ascoli
- viale Abruzzi (uscita in prossimità di via Paisiello)
- piazzale Loreto
- corso Buenos Aires
- piazza Oberdan
- corso Venezia (dopo via Palestro portale di arrivo)
- via San Damiano
- via Visconti di Modrone
- via Mascagni
- viale Bianca Maria
- piazza 5 Giornate
- viale Regina Margherita
- via Campi
- via Spartaco
- via Maestri Campionesi
- viale Umbria
- piazzale Lodi
- viale Isonzo
- viale Toscana
- viale Tibaldi
- piazza Belfanti
- viale Liguria
- viale Tibaldi
- viale Toscana
Sul sito di Atm, è possibile consultare i cambiamenti di metro, tram e bus. La stazione Palestro, per esempio, chiude alle 12 e bisognerà considerare le stazioni di Porta Venezia o San Babila. Tram e bus deviano dalle 11 alle 19.30.
- Tram 3: fa servizio tra Lorenteggio e piazza XXIV Maggio. Continua su via Col di Lana, viale Bligny, Porta Vigentina, Porta Romana, Missori, via Mazzini. Fa capolinea in via Dogana (Duomo) dove riparte al contrario verso Lorenteggio. Non fa servizio tra Gratosoglio e piazza XXIV Maggio.
- Tram 5: fa servizio Niguarda e Lazzaretto: ferma in via Vittorio Veneto, Repubblica, via Monte Santo, via Monte Grappa, via Farini (Garibaldi), via Ugo Bassi, via Porro Lambertenghi. Da Lagosta i tram ripartono al contrario verso Niguarda. Non passa tra Lazzaretto e Ortica. Tra Caiazzo e Lambrate usate M2 e poi il bus B19 fino a Ortica.
- Tram 9: dalle 11 alle 18:30 il servizio è sospeso.
- Tram 12: Fa servizio come al solito tra Roserio e via Larga. Poi gira e termina in piazza Fontana (Duomo) dove riparte al contrario verso Roserio. Non passa tra Duomo e piazza Ovidio. Tra San Babila e Repetti usate M4.
- Tram 15: Dalle 11 alle 18:30 non passa tra Missaglia e Duomo. Tra Missaglia e Rozzano è sostituito dal bus B15 che, verso Rozzano, fermerà in via Baroni prima di via Curiel (dove ferma la N15), via Curiel, via Curiel 112, viale Isonzo 7/9, via Mazzocchi prima di viale Romagna (dove ferma il bus N15), viale Romagna 16, viale Romagna prima di via Cabrini, viale Don Lonni dopo viale Lombardia, viale Don Lonni prima di via delle Mimose, viale Liguria prima di via Guido Rossa.Verso Missaglia/Boifava ferma in via Guido Rossa (dove fa capolinea il 15), viale Liguria dopo via Guido Rossa, viale Liguria dopo via delle Orchidee, viale Don Lonni prima di viale Toscana, viale Romagna dopo viale Toscana (dove ferma la N15), viale Romagna, 16 (dove ferma la N15), via Mazzocchi prima di via Buozzi (dove ferma la N15), via Curiel dopo via Isonzo (corsia laterale), via Curiel dopo via Lambro, via Curiel prima di via Francesco Maggi. In alternativa, tra Abbiategrasso e Cadorna usate M2 e poi cambiate con M1 fino a Duomo.
- Tram 16: Fa normale servizio tra lo Stadio San Siro e via Mazzini (Duomo). Poi gira in via Albricci, passa da via Larga e termina in piazza Fontana (Duomo) dove riparte al contrario verso San Siro. Non passa tra Missori e Monte Velino. Tra Missori e Corvetto si potrà utilizzare la M3 e poi il bus 93 fino in piazzale Cuoco.
- Tram 19: Fa servizio tra Castelli e piazza Virgilio. Poi continua fino a Centrale e ferma in via Boccaccio, Cadorna, Foro Buonaparte, via Cusani, Broletto, via Manzoni, via Turati, Repubblica, via Monte Santo, via Galilei, via Filzi e piazza IV Novembre. Non fa servizio tra Lambrate e piazza Virgilio. Tra Lambrate e via Pascoli è sostituito dal bus B19 che verso Ortica ferma in piazza Bottini 10, piazza Bottini 4 prima di via Valvassori Peroni, via Viotti dopo via Buschi, via Bassini 35 priam di via Golgi, via Bassini prima di via Ponzio, piazza Leonardo da Vinci 10 prima di via Pascoli, via Pascoli dopo piazza Carlo Erba, via Tiepolo 38 prima di piazza Aspari, piazza Ferravilla, via Beato Angelico di fronte al numero civico 15 prima di via Colombo, via Beato Angelico 12 prima di via Aselli, via Amadeo 28 prima di via Paladini, via Calzecchi dopo via Amadeo. Verso Lambrate ferma in via Tajani prima di via Amadeo, via Amadeo 33 dopo via Arnò, via Amadeo 3 prima di via Aselli, via Beato Angelico 17 prima di via Colombo, via Beato Angelico 1 prima di viale Romagna, via Vanvitelli prima di piazza Aspari, piazza Leonardo da Vinci di fronte al numero civico 9 prima di via Spinoza, via Bassini 26 prima di via Golgi, via Bassini 12 prima di via Valvassori Peroni, viale Rimembranze di Lambrate 13, Rimembranze di Lambrate 1 prima di via Rodano. Fanno le stesse fermate della NM2. In alternativa, tra Cadorna e Lambrate usate M2.
- Tram 24: Dalle 11 alle 18:30 non fa servizio tra Ripamonti/Quaranta e Duomo. Tra Vigentino e Ripamonti/Quaranta è sostituito dal bus B24. Verso Toffetti ferma in via Ripamonti/via Selvanesco, via Ripamonti dopo via Chopin, via Ripamonti 255 prima di via Val di Sole, via Ripamonti 205 prima di via Noto, via Ripamonti dopo via dell'Assunta e via Ripamonti dopo via Quaranta. Fanno le stesse fermate della N24. In viale Ortles prima di via Condino, viale Ortles dopo via Gargano, viale Ortles dopo via Calabiana, viale Brenta dopo piazza Bonomelli, viale Bacchiglione dopo corso Lodi, via Sulmona dopo piazzale Bologna e via Sulmona di fronte al civico 23. Fanno le stesse fermate del bus 34. Mentre verso Vigentino ferma in via Sulmona dopo via Toffetti, via Sulmona 23, via Bacchiglione dopo piazzale Bologna, viale Brenta dopo corso Lodi, viale Brenta prima di piazza Bonomelli, viale Ortles dopo via Calabiana, viale Ortles dopo via Orobia e viale Ortles dopo via Condino. Fanno le stesse fermate del bus 34. In via Ripamonti dopo via Solaroli, prima di via Sibari, via Ripamonti al numero civico 202 prima di via Noto, via Ripamonti dopo Via Val di Sole, via Ripamonti al numero civico 292 dopo via Chopin e via Gagini dopo via Ripamonti. Fanno le stesse fermate della N24.
- Tram 27: Dalle 11 alle 18:30 non fa servizio tra Forlanini M4 e Duomo. Tra Ungheria e Forlanini M4 è sostituito dal bus B27 che verso Ungheria ferma in viale Mugello prima di via Piranesi, viale Corsica dopo via De Andreis, via Repetti dopo viale Forlanini, piazza Ovidio dopo via Marco Bruto, via Mecenate civico 74, via Mecenate dopo via Fantoli, via Mecenate dopo via Quintiliano, viale Ungheria prima di via Mondolfo, viale Ungheria di fronte al numero civico 46, viale Ungheria 7, viale Ungheria prima di via Salomone. Fanno le stesse fermate del bus N27. Verso Porta Vittoria ferma in viale Ungheria 4 dopo via Salomone, viale Ungheria 20, viale Ungheria dopo largo Guerrieri Gonzaga, viale Ungheria prima di via Mecenate, via Mecenate 115 dopo viale Ungheria, via Mecenate dopo via Quintiliano, via Mecenate 99 prima di via Fantoli, via Mecenate 77, piazza Ovidio dopo via Attilio Regolo, via Repetti prima di viale Forlanini, viale Corsica 91 prima di Mezzofanti. Fanno le stesse fermate del bus N27.
- Tram 33: Dalle 11 alle 18:30 è sostituito dal tram 5 tra Lagosta e via Lazzaretto. Tra via Pascoli e Lambrate è sostituito dal bus B19. Non passa tra viale Tunisia e piazza Ascoli.
- Bus 39: Fa servizio tra Piola e via Pitteri. Salta le fermate tra viale Gran Sasso e Loreto. Tra Piola e Loreto, si potrà usare la linea M2.
- Bus 47: Fa servizio tra Bisceglie e piazzale Cantore. Fa il solito percorso fino in via Schievano. Passa in Ripa di Porta Ticinese, via Valenza, Porta Genova e corso Colombo. Salta le fermate di Romolo e via Segantini. Tra via Schievano e Romolo ci sarà il filobus 90.
- Bus 54: Fa servizio tra Cascina Gobba e piazzale Susa. Salta le fermate di corso Plebisciti. Tra Susa e Dateo si potrà usufruire della linea della metro M4.
- Bus 55: Fa servizio tra Cimitero di Lambrate e Piola. Normale percorso fino in piazza Durante. poi passa in viale Lombardia. Salta le fermate tra via Porpora e Loreto. Tra Piola e Loreto ci sarà M2.
- Bus 56: Fa servizio tra Loreto e via Padova/Predabissi. Poi continua su via Costa e termina in via Andrea Costa dopo via D’Aviano (Loreto). Da lì riparte al contrario verso Crescenzago. Non passa tra Predabissi e via Andrea Doria.
- Bus 59: Fa servizio tra Famagosta e via Rimini. Salta le fermate tra via Spezia e Porta Lodovica. Tra Famagosta e Porta Genova si potrà utilizzare M2, poi il tram 3 fino a Porta Lodovica.
- Bus 60: Fa servizio tra Zara e via Vitruvio/Benedetto Marcello. Non fa servizio tra Lima e Duomo. Tra Zara e Duomo usate M3 dove si potrà fare cambio con la linea M1 tra Duomo e Lima.
- Bus 61: Dalle 11 alle 18:30 circa il servizio è sospeso sull’intera linea. Tra Dateo e San Babila è possibile usufruire della linea M4.
- Bus 62: Fa servizio tra piazza Sire Raul e la fermata viale Dei Mille/piazza Novelli, dove fa capolinea. Non fa servizio tra piazza Novelli e Porta Romana. Tra Dateo e San Babila usate la M4, da lì si potrà cambiare con la M1 fino a Duomo e poi con la M3 fino a Porta Romana.
- Bus 65: Dalle 11 alle 18:30 circa il servizio è sospeso sull’intera linea. Tra Abbiategrasso e Cadorna c'è la M2, poi la 96 fino a Largo Augusto.
- Bus 66: Fa servizio tra Peschiera Borromeo e piazzale Martini. Da lì riparte al contrario. Non passa tra piazzale Martini e via Cadore.
- Bus 79: Dalle 11 alle 18:30 circa il servizio è sospeso sull’intera linea. Tra Gratosoglio e Abbiategrasso usate il bus B15, poi la M2 da Abbiategrasso a Porta Genova e il tram 3 fino a Porta Lodovica.
- Bus 81: Fa servizio tra Sesto Marelli M1 e la fermata via Benedetto Marcello. Non fa servizio tra Benedetto Marcelli e Lambrate. Da lì riparte al contrario. Tra Lambrate e Centrale ci sarà M2.
- Bus 84: I bus fanno servizio in due tratte separate: Porta Volta-piazza Cavour e Corvetto-piazza Insubria. Non passa tra Imperatore Tito e piazza Cavour.
- Filobus 90: Non fa servizio tra Romolo e Zara. Fa servizio tra Lotto, Zara e Romolo. Tra Romolo e Garibaldi usate M2, poi cambiate con la M5 fino a Zara.
- Filobus 91: Dalle 11 alle 18:30 circa il servizio è sospeso.
- Filobus 92: Fa servizio tra Bovisa FN e la fermata Zara M3 M5. Non passa tra Zara e Lodi. Tra Zara e Lodi usate M3.
- Bus 95: Fa servizio in due tratte separate: San Cristoforo-piazza Maggi e Via Antonini/via Lampedusa-Rogoredo. Non fa servizio tra piazza Maggi e via Antonini.
- Bus 96: Fa servizio tra Cadorna M1 M2-largo Augusto e Cadorna-Fatebenefratelli. Non passa tra largo Augusto e via Fatebenefratelli. Tra San Babila e Duomo usate M1, poi M3 fino a Turati.
- Bus 97: Dalle 11 alle 18:30 circa il servizio è sospeso.
- Bus 230: Dalle 11 alle 19, verso piazza Abbiategrasso, i bus non subiscono deviazioni fino a via Boifava (Milano). Poi tornano indietro su via Boifava, vanno in via dei Missaglia e fanno capolinea dove ferma il bus N15. Da qui ripartono al contrario verso Basiglio e seguono il solito percorso. Saltano le fermate di piazza Abbiategrasso M2.
- Bus 328: Dalle 11 alle 18, verso Assago, i bus fanno normale percorso fino alla fermata via Monte Amiata/via Monte Penice (Rozzano). Poi non passano da via Amiata, ma continuano in via Monte Penice e in via Alberelle fanno capolinea dove ferma il bus 201. Da qui tornano indietro e seguono il percorso di sempre. Non passano tra via Monte Penice/via Amiata e il capolinea Assago M2.
- Bus 973: Fa servizio tra Peschiera Borromeo e la fermata Repetti M4. Da qui girano in via Bruto e fa capolinea in piazza Ovidio. Riparte poi sullo stesso percorso al contrario. Non passa tra Repetti e Cinque Giornate. Tra Repetti e Tricolore ci sarà M4.