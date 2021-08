Milano, tragedia in via Cagliero: 60enne precipita da un palazzo e muore sul colpo Un uomo di 60 anni è precipitato nella mattinata di oggi, venerdì 6 agosto a Milano, morendo sul colpo. Secondo quanto riportato dall’Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, l’allarme è scattato intorno alle 7.30. Per lui non c’è stato niente da fare. Secondo gli inquirenti si tratterebbe di un gesto volontario.

Tragedia nella prima mattinata di oggi, venerdì 6 agosto, a Milano dove in via Giovanni Cagliero un uomo è morto dopo essere precipitato da un palazzo. L'allarme è scattato intorno alle 7.30 quando una chiamata di aiuto ha raggiunto il centralino dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia avvisando di un ferito grave.

Sessantenne precipita da un palazzo e muore sul colpo

L'Areu ha tempestivamente inviato sul posto un'ambulanza un'automedica in codice rosso. Una volta arriva in via Cagliero, zona piazza Carbonari, gli operatori sanitari hanno cercato di rianimare l'uomo, senza fortuna. I soccorritori, quindi, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sulla vicenda ora sta indagando la polizia di Milano che attraverso il racconto di eventuali testimoni e la visione delle immagini di telecamere di video sorveglianza della zona dovrà ricostruire quanto accaduto e perché. Al momento, secondo quanto riportato da fonti investigative, l'ipotesi più plausibile è che l'uomo si sia volontariamente tolto la vita gettandosi dal palazzo.

