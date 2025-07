video suggerito

Spaccio di ossicodone dentro il parchetto di via Odazio a Milano: le pasticche vendute a 100 euro Tre uomini di 33, 35 e 48 anni sono stati arrestati all'interno del parco di via Odazio a Milano (quartiere Giambellino) dalla Polizia locale con l'accusa di detenzione di stupefacenti per spaccio.

Addosso avevano 28 pasticche di Oxycontin, il potente oppiaceo a base di ossicodina che negli Stati Uniti ha già causato un’epidemia da oltre mezzo milione di persone. In casa, poi, ne conservavano altre 48, sparse in diversi blister.

Tre cittadini di origine egiziana di 33, 35 e 48 anni sono stati arrestati a Milano dalla Polizia locale, con l'accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio in concorso. I tre, tutti con precedenti penali dello stesso tipo, sono stati fermati all'interno del parco di via Odazio (quartiere Giambellino) dagli agenti che hanno trovato addosso a due di loro le 28 pasticche di Oxycotin (o ossicodone), un oppiaceo utilizzato come antidolorifico e come stupefacente, che sul mercato illecito hanno un valore di 100 euro circa l'uno. Dopo il fermo la Polizia ha perquisito i domicili degli indagati e a casa di uno dei tre sono stati sequestrati altri blister.

L'ossicodone è uno degli antidolorifici oppioidi più diffusi al mondo nonché uno dei più utilizzati per le cure palliative nei casi di dolore cronico ed episodico. È noto anche per essere uno dei farmaci più abusati nel mondo al giorno d'oggi. Il fenomeno è cresciuto esponenzialmente dalla fine degli anni Novanta: si stima che, solo tra il 2020 e 2021, negli Stati Uniti siano state registrate 100mila vittime da overdose di oppiacei.