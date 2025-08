Aggrediscono una 67enne per rubarle la catenina d’oro: arrestati due ragazzi di 15 e 20 anni a Milano

Una 67enne è stata aggredita e derubata non lontano dalla fermata della metropolitana di Bande Nere (Milano). La squadra mobile ha identificati due ragazzi di 15 e 20 anni ritenuti i presunti responsabili dell’aggressione. Insieme a loro, altri 8 arresti per reati predatori e di spaccio di sostanze stupefacenti a Milano.

Due ragazzi di 15 e 20 anni sono stati identificati quali presunti responsabili di una rapina commessa domenica scorsa, il 27 luglio, non lontano dalla fermata della metropolitana Bande Nere (Milano) ai danni di una 67enne. I presunti aggressori – muniti di passamontagna e con un cane al seguito – avrebbero scaraventato a terra la donna con l'obiettivo di rubarle la collana d'oro che aveva al collo.

A darne notizia, la polizia di stato che li ha identificati nell'ambito di alcuni interventi mirati al contrasto della criminalità diffusa nella città di Milano organizzati dalla Squadra Mobile. In totale sono state arrestate 8 persone, due sono indagate in stato di libertà, responsabili a vario titolo di reati predatori e di spaccio di sostanze stupefacenti.

Insieme ai due ragazzi, infatti, gli agenti del Contrasto alla Criminalità Diffusa sarebbero riusciti a smantellare anche banda colombiana specializzata in furti nel centro di Milano. Sono cinque, di età compresa tra i 31 e i 25 anni, le persone arrestate in flagranza di reato dopo aver sottratto una borsa a un avventore di un locale in viale Tunisia. Contestualmente, un altro gruppo operativo della Squadra Mobile ha fermato e indagato in stato di libertà un ragazzo di nazionalità cilena di 26 anni e un 28enne peruviano accusati di aver rubato una borsa a una 5oenne all'interno di una birreria in via Solari.

Infine, sempre nell'ambito di tali interventi, è stato anche un 37enne italiano in flagranza mentre effettuava delle vendite di cocaina in via Rho a Milano. Sequestrate varie dosi di stupefacenti, per un totale di circa 26 grammi di cocaina e 40 grammi di marijuana, e quasi mille euro in contanti nella casa dell'uomo.