Il video dei due 19enni che rubano la collana a un uomo che passeggia per Milano: fermati dalla polizia

La polizia di Stato di Milano ha fermato due 19enni perché accusati di rapina aggravata in concorso. Secondo gli agenti, sarebbero stati loro lo scorso 9 agosto a rubare la collana a un anziano che passeggiava per via Neera.

Due 19enni sono stati fermati dalla polizia di Stato di Milano lo scorso sabato 9 agosto perché accusati di rapina aggravata in concorso. Stando a quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbero stati loro quella mattina a derubare della sua collana un anziano che stava camminando lungo via Neera, nel quartiere Stadera. La vittima, un uomo di 89 anni, li avrebbe riconosciuti e i due 19enni sono stati condotti nel carcere Francesco Di Cataldo a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Il colpo era andato in scena qualche minuto dopo le 9:30 del 9 agosto. L'89enne stava passeggiando per via Neera quando due giovani gli si sono avvicinati alle spalle. Uno di loro gli ha strappato con la mano dal collo la collana che l'anziano indossava, lasciandogli vistosi segni, e si è dato alla fuga insieme al complice per le vie della città. Sul posto sono intervenuti gli agenti del gruppo operativo Falchi della Sesta sezione della Squadra Mobile milanese che, come prima cosa, hanno verificato le condizioni di salute della vittima della rapina. L'uomo gli avrebbe assicurato di non aver bisogno delle cure mediche e gli ha raccontato quanto era appena accaduto.

Gli investigatori hanno cercato riscontri nei filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza della zona, che hanno ripreso sia il colpo che la fuga dei due sospettati. Nel giro di poche ore, intorno alle 12, i due sono stati individuati nei pressi della pensilina della fermata Atm di via Neera all'angolo con via Montegani. Si tratterebbe di due 19enni di nazionalità egiziana, entrambi con precedenti di polizia alle spalle, numerosi alias e senza fissa dimora, e pare che avessero già cambiato parte dell'abbigliamento.

I due 19enni sono stati riconosciuti dalla vittima della rapina e sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto per rapina aggravata in concorso. Infine, sono stati condotti in carcere in attesa dell'udienza di convalida.