Meteo Milano, oggi nuvole e gelo: nel weekend minime sottozero, le previsioni Previsioni meteo a Milano per oggi, sabato 4 dicembre 2021, e per il weekend. Cielo coperto e freddo sabato, domenica possibili ampie schiarite, ma minime sottozero.

A cura di Redazione Meteo

Nuvole e freddo a Milano oggi, sabato 4 dicembre 2021. Le previsioni meteo non promettono pioggia, ma una fredda giornata dicembrina caratterizzata per lo più da cielo grigio, anche se con possibili sprazzi di sole soprattutto al mattino. Farà molto freddo: nelle prime ore del giorno e poi nella notte le temperature minime potrebbero scendere anche sotto lo zero. Ecco dunque nel dettaglio le previsioni meteo a Milano per oggi, sabato 4 dicembre 2021 e per il weekend.

Che tempo farà oggi, sabato 4 dicembre, a Milano

La giornata è iniziata con poche nuvole, che però tenderanno ad aumentare col passare delle ore. A partire dal primo pomeriggio il cielo sarà coperto e il cielo blu un lontano ricordo. Sul fronte delle temperature, le minime potranno scendere sotto lo zero sia al mattino sia nella notte. Nel corso della giornata comunque la colonnina di mercurio non salirà mai oltre i quattro-cinque gradi. Precipitazioni assenti e vento debole completano il quadro della giornata, la prima del lungo Ponte di Sant'Ambrogio che quest'anno, complice un calendario particolarmente favorevole, potrebbe garantire ai milanesi un lungo periodo di relax fino a mercoledì 8 dicembre, festa dell'Immacolata.

Le previsioni meteo di domenica 5 dicembre

Per domani, domenica 5 dicembre 2021 a Milano è atteso un ulteriore calo delle temperature, con minime ampiamente sotto lo zero e massime attorno ai 3-4 gradi. Le previsioni meteo indicano però che sarà molto probabilmente una giornata meno nuvolosa di sabato e dunque vi saranno ampi sprazzi di sole e cielo blu ad allietare la domenica di milanesi e turisti.

Le tendenze meteo per il ponte di Sant'Ambrogio a Milano

Altre belle giornate caratterizzeranno il prosieguo del Ponte almeno lunedì 6 dicembre, quando è previsto sole tutto il giorno, e martedì 7 dicembre, giorno di Sant'Ambrogio, quando è attesa qualche nuvola in più con minime che scenderanno ulteriormente, anche fino a tre gradi sottozero. Per mercoledì 8 dicembre 2021, festa dell'Immacolata, le condizioni meteo sembrano destinate a mutare decisamente: stando ad alcuni siti di previsioni è infatti attesa addirittura la prima neve di stagione a Milano.