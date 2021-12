Previsioni meteo Milano, oggi torna il sole: nel weekend ancora minime sottozero, le previsioni Per oggi, sabato 11 dicembre, è previsto cielo sereno con temperature in rialzo: le minime attorno ai -1 grado centigradi e le massime attorno ai 9 gradi centigradi.

A cura di Redazione Meteo

Torna il sole a Milano: secondo le previsioni meteo di oggi, sabato 11 dicembre, nel capoluogo meneghino è previsto cielo sereno. Le temperature minime però rimangono sotto lo zero: queste si aggireranno intorno ai meno un grado centigradi. Le massime invece saranno in rialzo e intorno ai nove gradi centigradi. Cielo poco nuvoloso invece per la giornata di domani, domenica 12 dicembre.

Previsioni meteo Milano e Lombardia sabato 11 dicembre

Anche in Lombardia per oggi, 11 dicembre, si avrà cielo sereno e poco nuvoloso. Non sono previste precipitazioni tranne che del nevischio sul confine. Secondo le previsioni diramate da Arpa Lombardia, le temperature minime saranno stazionarie o in calo (si aggireranno tra meno quattro gradi e un grado) mentre le massime saranno in aumento: queste saranno tra i 6 e i 10 gradi centigradi. Nella notte e alle prime luci dell'alba potrebbero essersi estese gelate.

Previsioni meteo Milano e Lombardia domenica 12 dicembre

Per domani 12 dicembre a Milano, nonostante alcune nuvole, le temperature per domani saranno stabili: le minime saranno sempre intorno ai meno un grado centigradi mentre le massime saranno in leggero rialzo e attorno agli otto gradi centigradi. Nel resto della Lombardia si avrà anche cielo poco nuvoloso. Non sono previste piogge, ma nevischio sempre sul confine. Le temperature minime saranno stazionarie o in calo e si aggireranno attorno ai meno quattro gradi centigradi. Stessa cosa per le massime che invece si aggireranno intorno ai sette gradi centigradi. Anche domani potrebbero essere previste gelate nella notte e al mattino.