Previsioni meteo a Milano di oggi, Capodanno 2022: sole e “caldo” anomalo Previsioni meteo Milano oggi sabato primo gennaio: a Milano è previsto sole e nebbia in pianura. Le temperature saranno oltre la media stagionale.

A cura di Giorgia Venturini

Il primo giorno dell'anno saranno le temperature sopra la media stagionale le vere protagoniste. Resisterà infatti anche oggi primo gennaio l'anticiclone nord africano. Il nuovo anno inizierà infatti all'insegna del bel tempo e con un cielo poco nuvoloso. Ecco quanto prevedono gli esperti di Arpa Lombardia.

Previsioni meteo a Milano di oggi primo gennaio

Per tutta la giornata il cielo sarà poco nuvoloso sui rilievi e con possibili velature che interesseranno la Alpi. In pianura il tempo sarà sereno ma con rischio di nuvole basse e possibili nebbie. Le nubi su tutta la regione andranno via via a diminuire nel corso della giornata. Non saranno presenti precipitazioni sia in pianura che in montagna. Almeno fino a domenica 2 gennaio persisterà l'anticiclone nord africano che terrà ancora per qualche ora le temperature oltre la media stagionale. Le minime in pianura non scenderanno sotto i 2 gradi mentre le massime sfioreranno anche i 9 gradi. Lo zero termico è fissato a 3.600-4000 metri di altezza.

Temperature sopra la media stagionale

L'arrivo dell'anticiclone in questi giorni ha spazzato via il cattivo tempo della settimana scorsa lasciano spazio al sole e al "caldo" anomalo. A spiegare di cosa si tratta a Fanpage.it è stato il meteorologo del centro Meteo Expert Simone Abelli: "L'anticiclone significa stabilità, per cui tempo tranquillo. Significa anche possibilità di nebbie in pianura e probabile giornate serene sui rilievi e sull'alta pianura. Nelle zone più soleggiate avremo l'effetto massimo di questa aria calda. Temperature quindi saranno molto al di sopra della media: a ridosso di Capodanno arriveremo a temperature possono superare i 10 gradi a 1.500 metri". Se fossimo in estate questa massa d'aria potrebbe arrivare anche sopra i 30 gradi, in inverno in quota invece con l'inversione termiche al sole si potranno avere temperature più moderate ma comunque oltre la media stagionale. Questo almeno sui rilievi. In pianura è atteso qualche grado in meno per la presenza di nebbie.