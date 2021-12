Meteo di Capodanno a Milano: sole e rischio nebbia, temperature in aumento A ridosso di Capodanno in Lombardia si arriverà a temperature superiori i 10 gradi anche oltre i 1.500 metri di altezza: è atteso il sole e rischio nebbia in pianura. A Fanpage.it spiega tutto il meteorologo Simone Abelli.

A cura di Giorgia Venturini

Sarà un Capodanno con il sole e con le temperature oltre la media stagionale. Il freddo dei giorni natalizi sta lasciando spazio infatti a un anticiclone di stampo sub tropicale che in Lombardia accoglierà il nuovo anno con un cielo sereno. A spiegare a Fanpage.it cosa accadrà nei prossimi giorni è il meteorologo del centro Meteo Expert Simone Abelli. "È in arrivo un anticiclone dal Nord Africa che abbraccerà l'Europa portando con sé aria molto calda. Si arriverà anche a 12 gradi sopra la media grazie proprio a questa massa d'aria calda. I risvolti di temperatura al suolo dipenderanno da diversi fattori". L'esperto poi entra nel dettaglio lombardo: "Il Nord Ovest sarà una delle zone più bersagliate dagli effetti di questo anticiclone che comprenderà soprattutto la Lombardia. Questo significa stabilità, per cui tempo tranquillo. Significa anche possibilità di nebbie in pianura e probabile giornate serene sui rilievi e sull'alta pianura. Nelle zone più soleggiate avremo l'effetto massimo di questa aria calda. Temperature quindi saranno molto al di sopra della media: a ridosso di Capodanno arriveremo a temperature possono superare i 10 gradi a 1.500 metri".

Previsione meteo a Capodanno a Milano

Se fossimo in estate questa massa d'aria potrebbe portare sopra i 30 gradi, in inverno in quota invece con l'inversione termiche al sole si potranno avere temperature più moderate ma comunque oltre la media stagionale. Questo almeno sui rilievi. In pianura invece è atteso qualche grado in meno per la presenza di nebbie. Come sostiene l'esperto meteo Abelli "la nebbia persisterà in bassa pianura e qui le temperature potranno essere più basse, anche sotto i dieci gradi. Potrà succedere che farà più caldo in montagna". Tempo stabile quindi a Capodanno soprattutto in alta pianura e nelle zone montuose: ovunque in qualsiasi caso le temperature saranno sopra la media anche nelle zone con nebbia. Il clima sarà particolarmente mite nelle zone in montagna dove ci sarà il sole. Cosa deve aspettarsi Milano? "La città capoluogo della Lombardia è sempre un grosso punto di domanda. Perché è proprio in mezzo: dipende quindi da quanto sarà estesa la nebbia. Lo scopriremo solo il giorno di Capodanno, non è possibile saperlo prima". Di certo è che passata la perturbazione di questi giorni, già da mercoledì 29 dicembre potrebbe iniziare ad arrivare l'anticiclone dall'Europa Occidentale: "Dal 30 dovrebbe iniziare a consolidarsi sempre di più e si svilupperà almeno fino al 2 gennaio. Poi la situazione potrebbe cambiare", conclude il meteorologo.