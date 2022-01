Previsioni meteo oggi a Milano: sole e rischio nebbia, temperature in calo Previsioni meteo a Milano per oggi, lunedì 24 gennaio 2022: cielo generalmente sereno, possibili nebbie e gelate nelle ore più fredde dalla giornata. Temperature stabili o in leggero calo.

A cura di Redazione Meteo

Inizierà con il sole il penultimo lunedì di gennaio: cielo sereno e poco nuvoloso con qualche nebbia e foschia soprattutto nelle zone di pianura. Tante le schiarire nel corso della giornata. In serata possibile ritorno di qualche nubi. Temperature nel complesso stazionarie: venti per lo più debole in pianura e moderati nella parte settentrionale in montagna. Ecco cosa prevedono gli esperti di Arpa Lombardia.

Il meteo a Milano oggi lunedì 24 gennaio

La giornata di oggi 24 gennaio sarà caratterizzate da ampie schiarite: cielo sereno soprattutto in pianura mentre in pianura sarà poco nuvoloso. In pianura soprattutto nelle ore più fredde, sono attese nubi più basse e nebbie con possibili schiarite con il passare delle ore. Gli esperti di Arpa Lombardia prevedono temporanee schiarite durante le ore centrali del giorno: con un possibile nuovo aumento delle nubi dalla serata. Non sono previste alcun tipo di precipitazioni. Le temperature sono stazionarie o in leggero calo: le minime sono stazionarie e non scenderanno sotto i 2 gradi, mentre le massime sono stazionarie o in leggero calo, non supereranno i 6 gradi. Lo zero termico è fisso a 2400-2600 metri circa. E ancora: i venti in pianura saranno inizialmente assenti, poi deboli da est dal pomeriggio. In montagna a tratti moderati in quota. Attese in mattinata e nella notte soprattutto nebbie e gelate diffuse in tutta la pianura.

Il meteo a Milano domani martedì 25 gennaio

Domani torneranno le nuvole: al mattino il cielo sarà molto nuvoloso, soprattutto al mattino. In pianura sono previste ancora nebbie diffuse specie sui settori orientali. Nel pomeriggio può tornare il sole, ampi spazi soleggiati su Alpi e Prealpi. Anche martedì le previsioni saranno assenti. Le temperature saranno in leggero aumento, soprattutto le minime. Le massime rimarranno stazionarie. I venti in pianura saranno deboli da Ovest, in montagna moderati. Non mancheranno nebbie e foschie: gli esperti di Arpa prevedono fino al mattino nebbie diffuse in pianura, locali gelate durante la notte.