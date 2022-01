Previsioni meteo oggi a Milano: ancora sole, ma le temperature si abbasseranno Previsioni meteo a Milano per oggi, sabato 29 gennaio 2022: cielo sereno, ma con temperature in calo rispetto al giorno precedente.

A cura di Redazione Meteo

Ci sarà ancora il sole, ma le temperature scenderanno di qualche grado. La È quanto previsto per la giornata di oggi, sabato 29 gennaio, a Milano: dopo l'innalzamento delle temperature di ieri, nel capoluogo meneghino si avranno temperature minime sotto gli zero gradi (saranno attorno ai -1 grado centigradi) e temperature massime in netto calo. Queste infatti passeranno dai 16 gradi di ieri ai 10 gradi di oggi. Ecco quindi quali saranno le previsioni meteo a Milano e in Lombardia per la giornata di oggi, sabato 29 gennaio.

Il meteo oggi, sabato 29 gennaio, a Milano

Alle prime luci dell'alba, ci sarà qualche possibile fenomeno di foschia. In mattinata, il cielo sarà leggermente nuvoloso: il sole poi splenderà su tutto il capoluogo meneghino dalla tarda mattinata e fino al pomeriggio. Intorno al primo pomeriggio, le temperature raggiungeranno la massima arrivando a toccare i dieci gradi centigradi. Non sono previste né precipitazioni né altri fenomeni.

Che tempo farà oggi nel resto della Lombardia

Per quanto riguarda il resto del territorio, secondo le previsioni previste nel bollettino diramato da Arpa Lombardia, ci sarà un cielo irregolarmente nuvoloso nelle prime ore della giornata. Si proseguirà con ampie schiarite in mattinata. Non sono quindi previste precipitazioni. Le temperature minime saranno in calo e si aggireranno tra i -3 gradi centigradi e i -1 grado centigradi. Anche le massime saranno in diminuzione e si attesteranno tra gli 8 gradi centigradi e 10 gradi centigradi. Potrebbero essere previste nebbie in mattinata tra la provincia di Cremona e quella di Mantova.