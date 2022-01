Previsioni meteo oggi a Milano: giornata di sole e freddo Previsioni meteo a Milano per oggi, mercoledì 19 gennaio 2022: cielo sereno e temperature massime in leggero calo.

A cura di Ilaria Quattrone

Ancora sole, freddo e un po' di foschia e nebbia. È quanto previsto per la giornata di oggi, mercoledì 19 gennaio, a Milano. Nel capoluogo meneghino continuerà quindi a esserci cielo sereno con temperature basse. Per la mattinata di oggi, un intenso flusso settentrionale lascerà in tutta la Lombardia tempo stabile. Ecco nel dettaglio le previsioni meteo a Milano e in Lombardia per oggi, mercoledì 19 gennaio.

Il meteo oggi, mercoledì 19 gennaio, a Milano

Alle prime luci dell'alba, nel capoluogo meneghino, potrebbe esserci nebbia o foschia. In mattinata però ci sarà cielo sereno. Non sono infatti previste precipitazioni. Le temperature minime saranno inoltre in leggero rialzo rispetto alla giornata precedente: passeranno dal meno un grado di ieri agli zero gradi centigradi oggi. In leggero calo invece le massime che passano dai 10 gradi centigradi di ieri agli 8 gradi centigradi di oggi.

Che tempo farà oggi nel resto della Lombardia

Per quanto riguarda il resto della Lombardia, secondo quanto previsto dal bollettino diramato da Arpa Lombardia, ci sarà cielo sereno o poco nuvoloso fino al primo pomeriggio. Dopodiché dal pomeriggio ci saranno nubi in aumento a tutte le quote e in particolare dalle zone meridionali della Regione. In serata ci saranno precipitazioni sparse tra l'Appennino e la bassa pianura. Le temperature minime saranno stazionarie e tra i -3 gradi centigradi e i -1 grado centigradi mentre le massime in calo e tra i 6 gradi centigradi e gli 8 gradi centigradi. Tra gli altri fenomeni, oltre alla foschia o alla nebbia alle prime luci dell'alba, ci saranno gelate sparse.