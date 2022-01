Previsioni meteo oggi a Milano: sole e gelo, minime sottozero Sole e gelo a Milano. Le previsioni meteo per oggi, martedì 11 gennaio, indicano che sarà una bella giornata invernale, con cielo terso ma temperature rigide.

Sole e gelo a Milano. Le previsioni meteo per oggi, martedì 11 gennaio, sul capoluogo lombardo indicano che sarà una splendida giornata invernale. Cielo terso, sole fino al tramonto e nuvole praticamente assenti: questo il quadro della giornata odierna, caratterizzata però da temperature frizzanti: le massime difficilmente supereranno i 4 gradi mentre le minime scenderanno ampiamente sotto lo zero. Vediamo dunque nel dettaglio le previsioni meteo per oggi a Milano.

Previsioni meteo oggi 11 gennaio a Milano: fino a quattro gradi sottozero

Per quasi tutta la giornata di oggi il cielo a Milano sarà terso, a parte qualche nuvola che potrebbe fare la sua comparsa verso sera. Nel primo pomeriggio potrebbe essere possibile l'aumento della foschia, fenomeno comunque passeggero e che non dovrebbe perdurare. Per quanto riguarda le temperature, le massime saranno comprese tra i due e i quattro gradi, mentre le minime scenderanno sottozero, arrivando anche a toccare i meno quattro gradi centigradi. A completare il quadro meteorologico della giornata saranno i venti deboli.

Il meteo oggi sul resto della Lombardia: sereno ovunque

Non sarà solo Milano oggi a beneficiare di una giornata di bel tempo. Anche sul resto della Lombardia, come informa il servizio meteorologico dell'Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente), grazie alla persistenza di un'area di alta pressione il cielo sarà sereno e soleggiato, a parte possibili deboli foschie nella zona della bassa pianura durante la notte. Le precipitazioni saranno assenti, mentre per quanto riguarda le temperature le minime in pianura scenderanno fino a quattro gradi sottozero, con massime in lieve rialzo.