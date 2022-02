Previsioni meteo oggi a Milano: sole, temperature stabili e un po’ di foschia Previsioni meteo a Milano per oggi, sabato 5 febbraio 2022: foschia fin dalle prime ore del mattino e poi sole. Le temperature minime saranno in calo mentre le massime saranno stazionarie.

A cura di Redazione Meteo

Un po' di foschia nelle prime ore della mattinata, ma successivamente arriverà il sole: sarà questo il meteo previsto per oggi, sabato 5 febbraio, a Milano. Le temperature minime saranno in leggero calo, ma le massime saranno stabili. Questo consentirà di non percepire alcuna differenza rispetto ai giorni precedenti. Le previsioni saranno simili per tutto il territorio lombardo. Vediamo però nel dettaglio cosa aspettarci dalle previsioni meteo a Milano per oggi, sabato 5 febbraio 2022.

Il meteo oggi, sabato 5 febbraio a Milano

Oggi a Milano fino a metà giornata ci sarà foschia: questa si diraderà nel primo pomeriggio quando tornerà il sole con qualche piccola nuvola. La foschia sarà conseguenza del flusso flusso nordoccidentale che interessa il Nord Italia e dove si inserisce qualche ondulazione in quota. Non sono previste piogge. Le temperature minime saranno in calo: si andrà dagli 8 gradi di ieri ai 3 gradi di oggi. Le massime invece saranno stabili e si attesteranno anche per oggi attorno ai 10 gradi centigradi.

Che tempo farà oggi nel resto della Lombardia

Nel resto del territorio lombardo, le previsioni saranno molto simili. Come riportato nel bollettino di Arpa Lombardia, ci saranno nubi basse o nebbie al mattino su gran parte della pianura. Sulle montagne ci sarà cielo sereno o poco nuvoloso. La foschia potrebbe continuare anche nel pomeriggio in alcune zone lombarde. Nel pomeriggio invece ci sarà il sole in tutta la Regione. Non sono previste precipitazioni e le temperature saranno in calo e tra l'1 e i 3 gradi centigradi mentre le massime saranno stazione tra i 9 e gli 11 gradi centigradi.