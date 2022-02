Previsioni meteo oggi a Milano: le temperature scendono e si avrà ancora foschia Previsioni meteo a Milano oggi: ci sarà foschia in mattinata e poi cielo nuvoloso. Non sono previste precipitazioni. Le temperature minime caleranno.

A cura di Redazione Meteo

Cielo ancora con foschia e temperature in calo: è quanto è stato previsto per oggi, domenica 6 febbraio, a Milano. Il cielo resterà infatti coperto per tutta la giornata. Non solo. Oltre le nuvole, si registrerà un leggero calo delle temperature: in particolare le minime saranno sotto lo zero. Le massime invece continueranno a essere stabili. Vediamo nel dettaglio le previsioni a Milano e in Lombardia per la giornata di oggi, domenica 6 febbraio.

Previsioni meteo oggi, domenica 6 febbraio, a Milano

Secondo quanto previsto nella giornata di oggi, domenica 6 febbraio a Milano, ci sarà una leggera foschia. Successivamente questa si diraderà. Per tutta la giornata poi ci sarà cielo nuvoloso. Non sono previste precipitazioni. Le temperature minime saranno in calo: si registrerà infatti meno un grado centigradi. Saranno invece stabili le temperature massime che si attesteranno ancora una volta attorno ai 10 gradi centigradi.

Che tempo farà oggi in Lombardia

A causa di un flusso nordoccidentale che interesserà tutto il Nord Italia, previsioni simili a quelle del capoluogo meneghino saranno previste nel resto del territorio. Ci sarà infatti nebbia al mattino sulla pianura e in Appennino e poi cielo sereno sulle Alpi. Potrebbero esserci deboli nevicate sulle montagne settentrionali, ma non sono previste altre precipitazioni. Le temperature minime e massime saranno in lieve calo sulla Pianura e in lieve aumento sulle Alpi: le prime si attesteranno attorno agli zero e ai 3 gradi centigradi mentre le seconde tra gli 8 e i 10 gradi centigradi. I venti saranno deboli in Pianura, ma in rinforzo sui rilievi.