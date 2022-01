Previsioni meteo oggi a Milano: un’altra giornata di sole e gelo Sole e temperature gelide a Milano. Stando alle previsioni meteo per oggi, mercoledì 12 gennaio 2022, nel capoluogo lombardo il termometro potrà scendere fino a 4 gradi sottozero.

A cura di Redazione Meteo

Un'altra giornata di sole e gelo a Milano, con cielo terso e temperature molto basse. Le previsioni meteo per oggi, 12 gennaio, indicano che sarà un'altra bella giornata invernale nel capoluogo lombardo, che beneficia degli effetti di un campo di alta pressione che interessa tutta la Lombardia e buona parte del Nord Italia. Vediamo dunque nel dettaglio che tempo farà oggi a Milano.

Previsioni meteo oggi 12 gennaio a Milano

Cielo sereno fin dal mattino, con un po' di possibile foschia al mattino e in serata. Questo ciò che attende i milanesi oggi, mercoledì 12 gennaio 2022. Le temperature massime non supereranno i cinque gradi, mentre nei momenti più freddi il termometro potrà scendere fino a quattro gradi sottozero. Non sono previste nevicate né precipitazioni di altro tipo, mentre i venti saranno deboli o assenti.

Il tempo oggi in Lombardia

Anche sul resto della Lombardia, come riporta il servizio meteorologico dell'Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale), è previsto tempo sereno o poco nuvoloso, con locali addensamenti sui rilievi occidentali nella notte e passaggi di velature nel pomeriggio e verso sera. Non sono previste precipitazioni, mentre sul fronte delle temperature si segnalano minime in lieve calo (in pianura tra i meno cinque e gli zero gradi) e massime stazionarie o in leggero calo (in pianura comprese tra i sei e i nove gradi). I venti saranno deboli in pianura e anche in montagna: solo sui crinali alpini e nel pomeriggio sull'Appennino sono attesi dei rinforzi. Nelle prime ore della mattinata e nella notte saranno infine possibile foschie nella zona della bassa pianura.