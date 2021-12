Previsioni meteo oggi a Milano: giornata di sole, ma in settimana torna la pioggia Giornata serena oggi a Milano, con temperature però sempre rigide. Ecco le previsioni meteo per oggi, lunedì 20 dicembre 2021, nel capoluogo lombardo.

A cura di Redazione Meteo

Ancora un po' di foschia al mattino ma poi cielo sereno, o al massimo poco nuvoloso. Le previsioni meteo per la giornata di oggi, lunedì 20 dicembre 2021 a Milano indicano che sarà un avvio di settimana all'insegna del bel tempo. Sono i sette giorni che porteranno al Natale e a Santo Stefano, festività che però potrebbero essere in parte rovinate dalla pioggia. Vediamo però nel dettaglio le previsioni per oggi a Milano.

Meteo oggi, lunedì 20 dicembre, a Milano

Sarà una giornata fredda, ma serena: il cielo terso accompagnerà i milanesi fino a sera, quando potrebbe calare un po' di foschia a offuscare le stelle. Le temperature seguiranno l'andamento di questi ultimi giorni: le massime non supereranno i quattro gradi, mentre le minime potranno scendere leggermente sotto lo zero.

Le previsioni meteo per la settimana di Natale a Milano

Sarà, come scritto, la settimana che porterà a Natale. E proprio a ridosso del 25 dicembre è atteso l'arrivo di una lieve perturbazione a Milano che potrà portare un po' di pioggia sul capoluogo lombardo. Le precipitazioni piovose sono al momento attese da venerdì 24 dicembre, giorno della Vigilia, e per tutto il fine settimana con Natale e Santo Stefano. Nel resto della settimana si attendono giornate generalmente serene, come domani e mercoledì. Si assisterà poi a un leggero annuvolamento a partire da giovedì, preludio alle precipitazioni del fine settimana. L'incognita è legata alla nebbia, che potrebbe manifestarsi soprattutto al mattino e in serata come accaduto in questi ultimi giorni. Sul fronte delle temperature, nessuna novità: resteranno sostanzialmente stabili, con giornate fredde e massime non superiori ai 5-6 gradi.