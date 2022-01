Previsioni meteo oggi a Milano: sole e freddo, temperature in picchiata Le previsioni meteo di Milano e Lombardia di oggi, giovedì 13 gennaio 2022.

A Milano fa freddissimo e anche oggi le temperature basse non lasceranno scampo ai cittadini che, però, si consoleranno con l'ennesima giornata di sole. Il meteo a Milano in questi giorni è così e le previsioni, puntualmente confermate, lo sottolineano. Le minime scendono spesso sotto lo zero, il livello di umidità è alle stelle ma, nonostante ciò, il sole splende brillante in cielo, allietando gli animi di chi vi cammina sotto. Stesso discorso anche per il resto della Lombardia dove in montagna si avranno temperature ancora più rigide e in pianura foschie più fitte.

Previsioni meteo oggi 13 gennaio a Milano

Anche oggi, sin dalle prime ore dell'alba, il cielo si presenterà sgombro di ogni nuvola e resterà tale fino al tramonto. Al mattino e nel tardo pomeriggio è possibile imbattersi in fitti blocchi di nebbia dovuti dall'alto tasso di umidità, specialmente in periferia, mentre nelle vie più centrali il sole sarà regolarmente visibile fino a quando calerà. Escluso ogni tipo di precipitazioni per tutto il corso della giornata, mentre i venti saranno di debole intensità o assenti.

Previsioni meteo oggi 13 gennaio in Lombardia

La situazione non cambia nemmeno per gli altri territori lombardi. Da nord a sud, da est a ovest, la regione sarà soleggiata anche se in montagna le temperature precipiteranno diversi gradi sotto lo zero. Venti assenti o deboli, precipitazioni escluse anche sulle cime più alte. Attese, però, fitte foschie, specialmente in pianura: dal Lodigiano al Mantovano fino alla Bassa Bresciana. Sole nella Bergamasca e in tutto il territorio della provincia di Sondrio.