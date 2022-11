Mazzette ai dipendenti dell’obitorio per promuovere la propria agenzia funebre, 10 misure cautelari

Alcuni dipendenti dell’obitorio dell’ospedale di Saronno ricevevano denaro per convincere i parenti dei defunti a scegliere l’agenzia funebre. Misure cautelari emesse per 10 persone, una in carcere.