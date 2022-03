Manomettevano e falsificavano i “gratta e vinci”: denunciati titolare e dipendenti di una tabaccheria In un bar e tabaccheria di San Zeno Naviglio, comune in provincia di Brescia, sarebbero stati contraffatti e manomessi decine di biglietti “Gratta e Vinci”: titolare e dipendenti sono stati denunciati.

A cura di Ilaria Quattrone

È stato scoperto un sistema messo in piedi per falsificare e manomettere i gratta e vinci: tre persone (un uomo e due donne) sulla base di quanto si apprende oggi, lunedì 14 marzo, sono state denunciate dai Carabinieri della stazione di San Zeno Naviglio, comune in provincia di Brescia. Sulla base di quanto spiegato dai militari, uno di loro sarebbe titolare del bar e tabaccheria dove veniva sarebbe stata condotta la truffa mentre gli altri due sono dipendenti dello stesso esercizio commerciale.

Trovati decine di biglietti "Gratta e Vinci" contraffatti

L'attività si trova sempre nel piccolo paese bresciano di appena quattromila abitanti. I militari, come si legge in una nota stampa, hanno perquisito il bar e tabaccheria. Durante l'attività di controllo, hanno trovato decine e decine di biglietti "Gratta e Vinci". I biglietti erano stati evidentemente manomessi: come spiegato dai carabinieri, i presunti responsabili avevano infatti applicato dei segni convenzionali così da poterli rendere riconoscibili. Altri invece erano stati palesemente contraffatti.

I tre sono stati denunciati per truffa e frode

In base a quanto scoperto dai carabinieri, i tre avrebbero sostituito l'intera matrice con quella di altri biglietti che nelle settimane precedenti erano già stati venduti o usati. I carabinieri hanno quindi provveduto a sequestrare tutto il materiale trovato all'interno del negozio. Il titolare e i dipendenti invece sono stati deferiti all'Autorità giudiziaria. Dovranno adesso rispondere dell'accusa di truffa in concorso, appropriazione indebita e frode nell'esercizio del commercio.