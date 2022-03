Autista di Amazon rubava i pacchi dei clienti e li nascondeva in campagna: denunciato Un 27enne, dipendente di Amazon, è stato denunciato per ricettazione. I carabinieri lo hanno sorpreso mentre caricava sulla sua auto alcuni pacchi spediti da ignari clienti attraverso la multinazionale statunitense.

A cura di Francesco Loiacono

Avrebbe rubato, direttamente o con l'aiuto di un complice, alcuni pacchi spediti con Amazon da ignari clienti e li ha poi nascosti in una stradina di campagna del Pavese, dove i carabinieri lo hanno sorpreso mentre se li caricava sulla sua auto. Per questo motivo un ragazzo di 27 anni, dipendente della multinazionale statunitense, è stato denunciato a piede libero. Al momento il reato di cui deve rispondere è ricettazione, in quanto la sua diretta responsabilità nel furto dei pacchi dovrà essere accertata.

Tra i pacchi trafugati c'erano smartphone, vestiti e componenti per pc

Il 27enne, che dagli accertamenti è risultato avere dei precedenti, lavorava come autista per Amazon. Domenica pomeriggio i carabinieri della compagnia di Stradella, durante un controllo straordinario del territorio, lo hanno visto trafficare in una zona di campagna a Spessa, piccolo comune sulla sponda sinistra del Po in provincia di Pavia. Il 27enne stava caricando alcune scatole nascoste tra la vegetazione sulla sua auto. È bastato un rapido controllo da parte dei militari dell'Arma per scoprire che si trattava di ben 64 pacchi spediti dalla Germania e dal Regno Unito tramite Amazon, che non avevano raggiunto i destinatari e non lo avrebbero fatto se non fossero intervenuti i carabinieri. Adesso tutta la merce – tra cui c'erano smartphone, attrezzi, vestiti e componenti per i pc – verrà restituita ad Amazon e quindi ai legittimi proprietari. I carabinieri invece proseguiranno le loro indagini per individuare l'eventuale complice del 27enne o capire come abbia fatto a trafugare i pacchi dai camion.